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娛樂 最新消息

戲劇女神被爆是小三慣犯！裝可憐奪人夫 5身分線索曝光

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕娛樂記者賈斯定日前上節目《同學來了》爆料，有位戲劇女神其實私下是「小三專業戶」，甚至曾語出驚人「我10個男朋友中有9個都是當小三」，誇張行徑讓全場大吃一驚。

賈斯定爆料某位戲劇女神專門當別人小三。（翻攝自YT）賈斯定爆料某位戲劇女神專門當別人小三。（翻攝自YT）

賈斯定在節目中表示，這位女星的價值觀相當扭曲，不僅愛說人閒話，還經常在朋友之間挑撥離間，因此讓不少藝人紛紛對她避而遠之，甚至曾私下直言「我10個男朋友中有9個都是當小三」，是為了測試男人是否愛小三勝過元配，驚人言論讓眾人難以置信。

賈斯定接著透露，這位女神曾勾搭上一位董事長，並裝出一副楚楚可憐的模樣，向男方訴苦說，「元配娘家可以靠，我只有一個人無依無靠」，男方聽了心生憐憫，竟在情人節送上離婚協議書作為禮物。怎料，後來該董事長投資失利、損失上千萬，女星見苗頭不對便迅速抽身結束戀情，讓賈斯定感嘆，「這個董事長沒有了婚姻、家庭，感情也失利，得不償失。」

王思佳（右）得知女星真實身分相當震驚。（翻攝自YT）王思佳（右）得知女星真實身分相當震驚。（翻攝自YT）

賈斯定也給出身分線索，指出這位女星的外型亮眼、身材姣好，曾因為出演某部戲劇爆紅，目前仍活躍於演藝圈。一旁的來賓王思佳好奇詢問該女星的真實身分，得知後驚訝不已，更加碼透露自己曾和這位女星同台過，並形容對方給人都是乖巧的形象，讓她驚呼「看不出來她會做這種事」。

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