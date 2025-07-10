富邦球迷顏質破表！「包包頭正妹」IG被神出 網敲碗：快簽她

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕富邦悍將8日在主場出戰味全龍，當天不只有球員們的精采表現，場邊也出現另類焦點，導播不斷將畫面切至一位綁包包頭的球迷，她的高顏質加上神似統一獅啦啦隊「Uni Girls」成員瑟七的外貌，立刻引起網友討論，瘋狂敲碗她的IG！

富邦球迷呱呱超高顏質掀起熱議！（翻攝自IG）

一名網友在看球賽轉播時發現，鏡頭不時會拍攝到一位正妹，於是到Threads上發問，「想問這位女生是誰？鏡頭一直拍到她」，並指出對方長得像瑟七，但是出賽的球隊是富邦和味全，與統一無關。

請繼續往下閱讀...

在 Threads 查看

經過富邦特派員阿努的一番尋找，這位正妹的身分曝光了！她是網美呱呱，在IG擁有1.3萬粉絲，經常分享生活美照，也會翻跳KPOP舞蹈。

呱呱經常在社群分享生活美照。（翻攝自IG）

呱呱經常在社群分享生活美照。（翻攝自IG）

見此，網友紛紛大讚，「好可愛！今天最上鏡頭獎的可愛女球迷」、「富邦連球迷都是最頂」、「這位真的超正」，也有不少球迷呼籲，富邦球團趕快跟她簽約，認為呱呱有潛力加入啦啦隊。

在 Instagram 查看這則貼文 呱呱（@l_0512）分享的貼文

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法