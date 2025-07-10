李進良診所捲非法儀器風波 彰化議長謝典林逆風力挺

彰化縣議會議長謝典林昨晚在臉書曬出李進良照片力挺。（翻攝自謝典林臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕藝人小禎前夫、整形醫師李進良的醫美診所8日傳出遭檢警搜查，疑涉嫌購買未經許可的鳳凰電波醫療器材，最終清查結果均為合法，診所也迅速發出聲明，澄清絕無不法情事。

李進良前妻小禎發文力挺，彰化縣議會議長謝典林9日晚間也在個人臉書發文，他先俏皮說：「最近新聞看到李進良醫師的名字，我差點以為李醫師又出了一個醫美新發明，結果竟然是負面新聞？！」

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針對李進良鳳凰事件，謝典林透過發文表示他跟李進良合作多年，「從籃球場到LuxyGirls啦啦隊，他對專業的堅持，對美的執著，我可是第一排見證人。」謝典林進一步說：「李醫師的X頭或許會亂來，但是他的探頭一定都是原裝進口的不可能亂來。」

謝典林表示，現在媒體還在一窩蜂，他只想說：「兄弟，遇到風波，不代表真相，風大沒關係，站穩就好，真相跑得比新聞還快。」他選擇相信一個做事認真、挺朋友的醫師，也等著看到這場誤會怎麼被一一解開。

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