晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

昔激戰百人！「高學歷AV女優」懷孕也上工 身分不怕孩子知道

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本女孩水谷梨明日（Mizutani Rimei）不僅是一位AV女優，還身兼翻譯與作家，精通日、英雙語，擁有高達140的IQ，是暗黑界的高學歷代表，過去在留學期間參加「雜交派對」，激戰百人獲得關注；她今年3月宣布懷孕喜訊，如今順利誕下寶寶，日前也接受媒體訪問分享近況。

水谷梨明日擁有高智商。（翻攝自IG）水谷梨明日擁有高智商。（翻攝自IG）

水谷梨明日接受《日刊SPA!》訪問，透露懷孕其實不在計畫之內，她是自然受孕，突然發現沒有來月經，去醫院做檢查才驚覺已經懷孕3個月，當下決定生下孩子。

相當專注工作的水谷梨明日，發現懷孕時竟然心想「不知道可以工作到什麼時候？」有一位生過孩子的資深女優提醒她，「這個要立刻跟公司報告啊，萬一流產怎麼辦！」這才讓她停止之後的拍攝。

儘管懷孕期間無法進行拍攝工作，水谷梨明日仍如期完成原定的宣傳活動，當時肚子還沒有明顯隆起，以為不會被發現懷孕，結果有粉絲早已察覺異樣，但是也沒有把事情說破，對此她非常感恩。

水谷梨明日懷孕仍照常工作。（翻攝自IG）水谷梨明日懷孕仍照常工作。（翻攝自IG）

如今成為一位母親，外界相當好奇，水谷梨明日會不會擔心孩子知道其AV女優的身分？她坦言，「總有一天我必須親自跟小孩說明這件事，我已經做好心理準備，才會對外宣布懷孕生子。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中