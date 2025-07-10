昔激戰百人！「高學歷AV女優」懷孕也上工 身分不怕孩子知道

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本女孩水谷梨明日（Mizutani Rimei）不僅是一位AV女優，還身兼翻譯與作家，精通日、英雙語，擁有高達140的IQ，是暗黑界的高學歷代表，過去在留學期間參加「雜交派對」，激戰百人獲得關注；她今年3月宣布懷孕喜訊，如今順利誕下寶寶，日前也接受媒體訪問分享近況。

水谷梨明日擁有高智商。（翻攝自IG）

水谷梨明日接受《日刊SPA!》訪問，透露懷孕其實不在計畫之內，她是自然受孕，突然發現沒有來月經，去醫院做檢查才驚覺已經懷孕3個月，當下決定生下孩子。

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相當專注工作的水谷梨明日，發現懷孕時竟然心想「不知道可以工作到什麼時候？」有一位生過孩子的資深女優提醒她，「這個要立刻跟公司報告啊，萬一流產怎麼辦！」這才讓她停止之後的拍攝。

儘管懷孕期間無法進行拍攝工作，水谷梨明日仍如期完成原定的宣傳活動，當時肚子還沒有明顯隆起，以為不會被發現懷孕，結果有粉絲早已察覺異樣，但是也沒有把事情說破，對此她非常感恩。

水谷梨明日懷孕仍照常工作。（翻攝自IG）

如今成為一位母親，外界相當好奇，水谷梨明日會不會擔心孩子知道其AV女優的身分？她坦言，「總有一天我必須親自跟小孩說明這件事，我已經做好心理準備，才會對外宣布懷孕生子。」

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