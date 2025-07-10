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偽娘南京紅姐卸妝照流出 性愛傳播鏈有三人染性病

變性網紅私約男網友見面，再偷拍性愛影片販賣被逮。（翻攝自微博）變性網紅私約男網友見面，再偷拍性愛影片販賣被逮。（翻攝自微博）

〔記者王靖惟／台北報導〕中國傳出38歲變性網紅「紅姐」涉嫌以女裝誘騙與男性發生性行為，甚至錄影販售未經馬賽克處理的性愛影片，已遭南京警方逮捕，今往上則有人流出「紅姐」的卸妝後照片。據傳傳出報案者中，有3人確診罹患性病，但尚無證據顯示與紅姐有關，引發軒然大波，更有人呼籲這些男網友的伴侶或性愛傳播鏈相關者，盡速到醫院檢查。

網友流出南京紅姐的真面目，引發眾人熱議。（翻攝自微博）網友流出南京紅姐的真面目，引發眾人熱議。（翻攝自微博）

據悉，南京紅姐名通常男扮女裝，戴假髮、化濃妝、穿著女性化吸引男性，只要帶花生油、水果當見面禮，就能發生「免費性行為」，但過程也趁機拍下性愛片甚至廣為流傳，有不少民眾發現性愛片男主角竟然是自己認識的家人或是朋友，甚至是已婚人士或具未婚夫身分，今網路上則傳出「紅姐」卸妝後照片。

然而網上驚傳有「11名受害者確診HIV陽性」的消息，該傳聞尚未證實，但官方透露報案者中已有3人檢測出HIV陽性，警方初步以「涉嫌傳播淫穢物品罪」對其刑事拘留，目前尚未證實紅姐故意傳播性病的行為，也無法確認性病傳播是否與紅姐有關。

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