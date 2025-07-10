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被2男1女騷擾 明日花綺羅怒揭噁心行徑

明日花綺羅日前才被爆和韓男團THE BOYZ成員周鶴年私會，引發議論。（翻攝自X）明日花綺羅日前才被爆和韓男團THE BOYZ成員周鶴年私會，引發議論。（翻攝自X）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本前AV女優明日花綺羅被爆和韓男團THE BOYZ成員周鶴年私會，不僅流出2人當街擁抱照片，更涉嫌性交易，男方傳遭所屬經紀公司宣布退團。對此，明日花綺羅透過直播否認賣春，更強調沒與周賀年發生關係。

4日明日花綺羅透過事務所發表聲明，針對媒體爆她賣春行為作出嚴正否認，隔2天又曬出限動截圖發出怒吼，表示收到網友謾罵私訊「不管怎麼看都是妓女」等語，令她忍無可忍才公開內容。

沒想到今（10）日凌晨，明日花綺羅再曬照控2男1女騎自行車，連續多日在她住家門口外鬼鬼祟祟，她因此受到極大驚嚇，才發文震怒表示：「我會報警。」。

明日花綺羅憤怒寫下：「在我家門前蹲了好幾天、好幾個小時，直到我出現為止，實在令人噁心，也真的很可怕，可以不要再這樣嗎？」強調騷擾行為造成她極大困擾。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

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