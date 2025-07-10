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金秀賢陷醜聞遭索賠天價違約金 傳悄賣上億豪宅

金秀賢（左）與已故女星金賽綸（右）過往戀情爭議仍受關注。（翻攝自Naver）金秀賢（左）與已故女星金賽綸（右）過往戀情爭議仍受關注。（翻攝自Naver）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓星金秀賢傳出曾秘戀已故金賽綸，醜聞風波延燒至今仍未平息，4月他扛不住輿論壓力召開記者會澄清，堅稱與金賽綸交往時對方已成年，傳與他合作醫美儀器品牌終止合作後，以未收到違約金求償30億韓圜（約新台幣7千萬元），並對他價值135億韓圜（約3.2億台幣）豪宅假扣押。

韓媒最新爆料，指金秀賢近期悄悄把名下一間豪宅以80億韓（約1.7億元台幣）賣出，知情人士向媒體透露，金秀賢此舉疑為天價賠償提前籌措資金。

而金秀賢被假扣押豪宅「Galleria Foret」位於韓國首爾聖水洞90坪房產，是他在2013年10月豪砸40.2億韓圜（約9600萬台幣）購入，隔年再以30.2億韓圜（約7200萬台幣）加購70坪豪宅，去年1月又以88億韓圜（約2.1億台幣）購入另一戶90坪豪宅。

隨著南韓房價飆漲，金秀賢3間豪宅現值約300億韓圜（約7.2億台幣），醫美儀器廣告商開第一槍向金秀賢追討賠償金，之後是否會有其他廣告商跟進，備受關注。

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