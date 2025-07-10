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仙塔律師涉詐翻船 名媛切割「後悔找她吃飯」

仙塔律師涉入靈骨塔詐騙案，訊後以70萬元交保，1日發文道歉，認了處理案件有瑕疵。（翻攝自仙塔律師臉書）仙塔律師涉入靈骨塔詐騙案，訊後以70萬元交保，1日發文道歉，認了處理案件有瑕疵。（翻攝自仙塔律師臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕27歲網紅「仙塔律師」李宜諪涉入靈骨塔詐騙案，訊後以70萬元交保，1日在社群平台發文道歉，認了處理案件有瑕疵，強調不認識詐騙集團，外型亮眼的她早已打進台北時尚圈，有名媛卻後悔找她吃飯。

仙塔律師9日被爆多次出入地產富商飯局，名媛貴婦私下爆料，多位有身分地位富商對她展開熱烈追求，為博取芳心，更有某軍官送出1整年12份禮物，裡面都是名牌包包。昨她公開4點澄清，表示早有穩定男友，空軍傳聞全是假的，名牌禮物更是無稽之談。她無奈說：「朋友看到這些報導都傻眼，我只能苦笑。」

她臉書有不少出遊美照。（翻攝自仙塔律師臉書）她臉書有不少出遊美照。（翻攝自仙塔律師臉書）

據了解，仙塔律師因涉入詐騙案，貴婦圈開始跟她撇清關係，有名媛無奈表示真的很衰，只是找朋友吃飯，合照竟被公開，還好有遮臉，「大家都很後悔找她吃飯。」

對於私人事情被放大解讀，仙塔律師表示案件已進入司法程序，不方便多談，也希望外界不要再以訛傳訛。

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