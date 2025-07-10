（影音）被酸不化妝眼睛小 張雅琴霸氣回嗆

張雅琴昨晚在主播《年代晚報》一一回應民眾黨指控。（翻攝自Youtube）

〔記者林南谷／台北報導〕民眾黨副秘書長許甫9日在NCC開記者會，點名年代新聞台《年代晚報》當家主播張雅琴公然在新聞時段詆毀民眾黨主席黃國昌，NCC卻遲未處理，痛批NCC淪為跟監察院一樣的廢物單位，張雅琴隨即回嗆黃國昌：「民眾黨要幫國民黨反罷免，攻擊張雅琴幹嘛？我有要選總統嗎，要選台北市長、新北市長嗎？我會擋了你黃國昌的路嗎？怕張雅琴怕到不像話。」

昨晚張雅琴在《年代晚報》表示，民眾黨說她如果不化妝，眼睛會很小，對此，張雅琴霸氣回應：「眼睛大小不是問題，重要的是，你的視野有多遠。」

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張雅琴並說，黃國昌想選新北又想選台北，不要想太多，「眼睛那麼小，這是形容視野短淺，也是我的評論，而黃國昌眼睛大不大？我從來沒注意。」

針對黃國昌要封她的嘴？張雅琴表示，就算黃國昌選上總統也不可能啦，「請他先多吃幾碗特製的飯再說。」

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

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