仙塔律師涉詐否認攀富商 「事務所招牌」驚傳被移除

仙塔律師捲入靈骨塔詐騙案遭檢警拘提，被以70萬元交保。（翻攝自仙塔律師臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「仙塔律師」李宜諪捲入靈骨塔詐騙案遭檢警拘提，後以70萬元交保，9日被爆與某軍官穩定交往，男方出手闊綽一口氣送出整年份名牌禮物，甚至還傳出她與富商互動親密出席飯局臉貼臉合照，引發「靠男人炫富」等爭議。

昨天仙塔律師透過社群平台發聲，對一連串傳聞逐一澄清，強調「本來覺得忍一忍就過去了，但家人朋友都被打擾，真的不能再沉默」，並公開4點澄清聲明，強調早有穩定男友，且私人旅遊被放大解讀成炫富。

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翻開她臉書，不乏許多出遊美照。（翻攝自仙塔律師臉書）

勁爆的是，仙塔律師強調目前事務所正常營運，但被眼尖民眾發現，昨她事務所招牌已被悄悄拿掉，引發議論，法律界人士直言：「她恐怕難以律師的身分東山再起。」

而對於各種爆料，仙塔公開4點澄清，表示早有穩定男友，空軍傳聞全是假的。她表示，自己從去年與科技業男友穩定交往，兩人認真規劃未來，根本沒有報導中提及「空軍中尉」或名牌禮物。她無奈說：「朋友看到這些報導都傻眼，我只能苦笑。」

對於各種爆料，仙塔公開4點澄清，表示早有穩定男友，空軍傳聞全是假的。（翻攝自仙塔律師臉書）

另外，私人旅遊被放大解讀成炫富，仙塔指出，私人IG帳號只是紀錄陪退休家人散心、探望住在國外的弟弟等日常，沒想到被媒體斷章取義、貼上「炫富」標籤，讓她覺得委屈；有關「被富二代追」，「事務所停業」等說法，她一一否認，澄清事務所才剛與房東續約，正常營運中。

仙塔律師最後表示，案件已進入司法程序，不方便多談，希望外界不要再以訛傳訛。

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