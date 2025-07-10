沒分手！橋本環奈爆「點頭接受求婚」 情定大一歲中川大志

橋本環奈（右）爆點頭答應中川大志的求婚。（翻攝自X，合成圖）

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本「千年一遇美少女」橋本環奈今年4月爆出和男星中川大志戀情告吹，不過今（10）日媒《女性SEVEN》爆料，橋本環奈非但沒有分手，反而含淚接受男方求婚，兩人在橋本的公寓中同居ing，感情打得火熱。

26歲的橋本環奈和大一歲的中川大志早在2014年就曾共同接演日劇《水球不良少年》，並在2022年的電影《黑夜遊行》萌生愛意，當時日媒《女性自身》拍到橋本環奈低調變裝，和愛犬進出中川大志私宅，雙方都喜歡毛小孩，興趣相近，越走越近。

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日媒爆料橋本環奈（左）答應中川大志的求婚。（翻攝自女性SEVEN）

娛樂圈知情人士表示，「橋本和中川之前爆出分手，但實際上，兩人關係反而發展得不錯。他們目前住在橋本買的公寓裡，據她說法，兩人婚期似乎不遠了。」

去年對兩人來說都是忙碌的一年，橋本環奈為《神隱少女》舞台劇在倫敦首演，還忙拍電影《王者天下 大將軍的歸還》，中川大志也有日片《夏目的結婚對象》和舞台劇，據報導，中川在百忙中仍支持女友，兩人關係並非由濃轉淡。

對於兩人持續交往，並計劃結婚一事，日媒詢問雙方經紀公司，至截稿前未獲回應。

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