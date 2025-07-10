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娛樂 最新消息

（影音）鍾明軒被控統戰 拍片反擊3網紅

鍾明軒指出自己被貼上「中國統戰」標籤，一夜之間成為全民公審對象。（翻攝自臉書）鍾明軒指出自己被貼上「中國統戰」標籤，一夜之間成為全民公審對象。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅鍾明軒去年2月公開赴中國旅遊影片，之後爆出中國政府砸錢邀請台灣網紅拍片進行大外宣，他因此被貼上「統戰」標籤，又被反共網紅八炯、閩南狼控收中國政府的錢，9日鍾明軒發布影片還原整個過程。

昨天鍾明軒上傳38分鐘影片，內容提及自去年2月20日上傳赴中國旅行影片，遭到海量式攻擊，接著被網紅波特王爆料，稱中國政府撥預算邀台灣網紅赴中拍片進行統戰，當時許多人控他就是名單裡的人。

鍾明軒接著說，去年12月6日網紅八炯、閩南狼在YouTube頻道攝徒日記，上傳「中國統戰紀錄片」，影片中海峽報導社長林靖東提及他名字，「幾乎所有人咬定我就是收了中國政府的錢，並在台灣內部進行統戰工作。」

鍾明軒說：「僅僅因為這8秒影片，完全改變我當時生活。」他質疑有網友要求八炯、閩南狼公開海峽報導完整採訪影片，「試問，如果你是仇中反共立場，你正在與你認為統戰官員對話，你會跟對方聊到你家人的事、朋友的事、生活的事？」

至截稿為止，被鍾明軒點名的波特王、八炯、閩南狼等人尚未公開回應此事。

相關新聞：接棒館長？ 鍾明軒發片宣布「再赴中國」

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

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