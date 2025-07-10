《星期三》正式預告曝光！驚曝室友將遭受厄運死於非命

珍娜奧特嘉回歸《星期三》第2季再度化身「星期三阿達」。（翻攝自YouTube）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕Netflix奇幻驚悚影集《星期三》第2季曝光正式預告，本季故事將跟隨珍娜奧特嘉飾演的星期三，展開一場拯救室友伊妮免於厄運降臨的行動。星期三也在預告中說道：「秘密是阿達家族的基石。越快找到答案，我就越能拯救伊妮—或者為此而死。」

第2季和首季相隔3年回歸，預告中星期三臉上掛著黑色的淚痕。她的母親魔帝女（凱薩琳麗塔瓊絲 飾演）直言：「我知道那些淚水代表什麼。妳看到了什麼？」星期三低聲回答：「伊妮死了，都是我的錯。」

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隨後畫面切換至星期三的幻象：她站在墓地裡，一塊墓碑上寫著「紀念伊妮辛克萊」，沒想到伊妮突然出現，雙手掐住星期三的脖子，怒喊：「我會死都是因為妳！」

珍娜奧特嘉（右）在《星期三》第2季試圖保護愛瑪梅耶斯飾演的伊妮。（翻攝自YouTube）

第二季中除了星期三返回奈落學院，她的弟弟帕斯利阿達也即將進入奈落學院就讀，學院裡將有許多新的敵人和災難在等待著她，她還多了不少狂熱粉絲，更將被捲入一場令人毛骨悚然的超自然新謎團。

《星期三》第2季第1部將於8月6日上線，第2部將於9月3日接力登場， Netflix也宣布啟動全球宣傳活動「厄運巡迴」，演員與主創團隊將前往美國、英國、波蘭、義大利、法國、羅馬尼亞、加拿大、韓國與澳洲等地，為第2季造勢。

《星期三》第2季正式預告：

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