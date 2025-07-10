SEVENTEEN分隊「豪雨」宣布9月入伍 來台倒數粉絲淚崩

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓男團SEVENTEEN成員HOSHI與WOOZI日前宣布組成全新小分隊，被粉絲暱稱為「豪雨」，將於7月26、27日在台灣林口體育館舉辦演唱會「WARNING」。沒想到，官方8日證實WOOZI將於9月15日入伍，HOSHI緊接著在9月16日服役，2人皆以「陸軍現役兵」身份報到，震撼消息讓粉絲克拉瞬間情緒潰堤，紛紛表示「一定要親自送他們最後一程」。

SEVENTEEN成員兵役接力中，隊長S.COUPS因傷獲判5級可免服兵役，淨漢於去年9月入伍、圓佑也於今年4月展開替代役，如今再加上HOSHI與WOOZI的「豪雨」組合雙雙即將入伍，團體人力調整已進入下一階段。官方也透露，2人在入伍前仍將完成粉絲見面會、專輯簽名會等已排定行程，並透過事前拍攝內容繼續與粉絲互動。

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經紀公司PLEDIS娛樂透過Weverse公告指出，「新兵入伍儀式將有許多其他軍人與家屬參與，為了維護秩序，懇請大家避免到場送行」，呼籲以網路留言代替現場探訪。克拉們則在網路上刷留言「哭著看演唱會」、「雙人入伍只差一天太催淚」、「這次來台真的非看不可」。

同為「1996年出生」的HOSHI與WOOZI今年3月推出單曲專輯《BEAM》，其中主打《96ers》一釋出即攻佔排行榜，2人默契絕佳，堪稱SEVENTEEN內部的創作與表演擔當。本次來台也被視為是服役前最珍貴的舞台，2場演出的時間分別為7月26日18時開場，7月27日則提前為17時，提醒搶到票的粉絲別記錯時間。

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