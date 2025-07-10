《F1電影》全球飆破3億美金！全台票房賣破2億台幣

《F1電影》全球票房持續狂飆。（華納兄弟提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由《捍衛戰士：獨行俠》導演喬瑟夫柯辛斯基執導、「小布」布萊德彼特主演新片《F1電影》持續在全球熱賣，全球票房正式突破3億美金（約台幣87.63億元）大關！全台票房也於昨天（9日）正式突破台幣2億元，成為今年第2部全台票房賣破台幣2億的電影。

《F1電影》是蘋果（Apple）投資了近2.5億美金（約台幣73.02億元）拍攝的超級鉅作（官方稱2億美金，但有外媒報導成本接近3億美金），並由華納兄弟負責院線發行，蘋果需支付分潤與代發費用，隨著電影熱賣，也有消息指出蘋果正計畫拍攝續集。

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此外，外媒昨也報導，蘋果也計畫競爭F1賽事明年在美國的轉播權。早在今年2月就有多家媒體報導，由於ESPN與F1集團談判新合約的獨家期限已到期，串流平台Netflix也成為2026年F1賽事的美國轉播權的競爭者之一。而目前很明顯蘋果從電影的成功，也看準這波熱潮，希望能從這波趨勢中獲利，不過目前蘋果與F1皆未對此回應。

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