晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《F1電影》全球飆破3億美金！全台票房賣破2億台幣

《F1電影》全球票房持續狂飆。（華納兄弟提供）《F1電影》全球票房持續狂飆。（華納兄弟提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由《捍衛戰士：獨行俠》導演喬瑟夫柯辛斯基執導、「小布」布萊德彼特主演新片《F1電影》持續在全球熱賣，全球票房正式突破3億美金（約台幣87.63億元）大關！全台票房也於昨天（9日）正式突破台幣2億元，成為今年第2部全台票房賣破台幣2億的電影。

《F1電影》是蘋果（Apple）投資了近2.5億美金（約台幣73.02億元）拍攝的超級鉅作（官方稱2億美金，但有外媒報導成本接近3億美金），並由華納兄弟負責院線發行，蘋果需支付分潤與代發費用，隨著電影熱賣，也有消息指出蘋果正計畫拍攝續集。

此外，外媒昨也報導，蘋果也計畫競爭F1賽事明年在美國的轉播權。早在今年2月就有多家媒體報導，由於ESPN與F1集團談判新合約的獨家期限已到期，串流平台Netflix也成為2026年F1賽事的美國轉播權的競爭者之一。而目前很明顯蘋果從電影的成功，也看準這波熱潮，希望能從這波趨勢中獲利，不過目前蘋果與F1皆未對此回應。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中