趙正平雙眼皮撞臉自嘲熊！激似吉伊卡哇「系列角色」破萬人朝聖搶收

〔記者邱奕欽／台北報導〕「趙哥」趙正平神撞臉人氣玩偶！有網友近日在臉書社團曬出「趙哥vs自嘲熊」的對比照，沒想到2者外貌神似程度令人笑噴，尤其是招牌深邃雙眼皮，被網友瘋傳激讚「根本同個模子刻的！」發出不到1天就狂吸破萬人按讚，還有人開出價碼直喊「收趙哥熊可匯款可貨付，希望價格落在500-600。」

網友發現趙正平（左）因深邃雙眼皮神撞臉JOKE BEAR自嘲熊。（翻攝自臉書）

日本插畫家NAGANO所打造的人氣角色CHIIKAWA吉伊卡哇，以及JOKE BEAR自嘲熊在台灣皆擁有驚人的人氣，療癒風格成為年輕人最新心頭好。如今，自嘲熊竟被台灣網友玩出「另類爆紅路線」成為趙正平的玩偶翻版，一名網友將趙正平以及自嘲熊的照片合成，沒想到2者有著相似的外貌，尤其是深邃雙眼皮與嘴角微彎的神情，貼文曝光不到1天就狂吸破萬人朝聖按讚，意外掀起另一波話題。

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「趙哥」趙正平自幕後轉戰幕前，憑藉直率又好笑的反應在節目《康熙來了》走紅，與主持人「小S」徐熙娣的有趣互動，更是許多觀眾最愛的橋段之一，雖然節目已走入歷史，不過趙正平依舊充滿話題性，人氣絲毫未減至今依然活躍，甚至還成為「玩偶界話題明星」，粉絲們更紛紛開玩笑表示，「竟然有趙哥熊！」、「我笑死超級像」、「深邃雙眼皮唯一認證！」、「趙哥快授權量產吧！我想每天被他冷眼看著。」甚至還有人開出價碼直喊「收趙哥熊可匯款可貨付，希望價格落在500-600。」

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