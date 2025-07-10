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娛樂 最新消息

「永遠的玉女」40年前善舉曝光 當年「送兩套禮服」助圓夢

周思潔善舉曝光。（大大娛樂提供）周思潔善舉曝光。（大大娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「永遠的玉女掌門人」周思潔即將舉辦個人首場大型演唱會《不晚》，沒想到演出尚未登場，一段「善行佳話」率先感動眾人，一名現年為資深日語老師的女士，日前在周思潔的臉書留言區現身留言，感謝她四十多年前曾經伸出援手，幫助自己踏上追夢之路。

這位名為「劉月菊」的網友感性提到，當年懷抱星夢、準備考取歌星證，卻因家境無法負擔華麗服裝，一度陷入苦惱。正當人生卡關之際，竟意外獲得周思潔幫助——當時已成名的她，不僅毫不猶豫邀對方到家中，更親自請她從禮服櫃中挑選兩套「喜歡的拿去穿」，慷慨助人毫無保留。

對方也分享，自己後來順利考上歌星證，甚至發行過一張個人專輯，「雖然沒在歌壇久留，但那段記憶與恩情，至今始終沒忘」，當她得知周思潔即將舉辦人生首場大型個唱，特地留言感謝：「您是我永遠的恩人，這一輩子都記得。」

周思潔善舉曝光。（大大娛樂提供）周思潔善舉曝光。（大大娛樂提供）

周思潔也分享個唱《不晚》將是「玉女變女王」的音樂旅程，歌單橫跨70、80、90年代金2曲，華語、台語、日語通通有，甚至還將與年輕時的自己「隔空對唱」，讓粉絲大呼期待。她也感性感謝大大娛樂總經理李明智力邀開唱，「真的好感恩大家的支持，希望能夠一站一站的站下去，為世界帶來真善美！」

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