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娛樂 最新消息

曾是練習生！他轉行進日商「朝九晚六」現況曝光

龔敬文轉行當上班族。（索尼提供）龔敬文轉行當上班族。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕創作鬼才龔敬文從《大嘻哈時代》節目發跡，在音樂路上，龔敬文在努力一段時間後，發現自己無法單純靠音樂為生，於是決定要開始上班，他笑說：「就是越來越老了收入還非常不穩定，想說要換個戰術了，必須去照著遊戲規則走，不然到時候會很淒慘的感覺，但我本來就對工作上班很有信心，覺得有手有腳怕什麼。」在朋友介紹下，開始了電玩音效的工作，還獲得升職，於是展開平日朝九晚六，下班假日做音樂的雙重人生。

龔敬文推出全新單曲《欸我發覺我好愛你喔》是來自於自己的故事，他表示，在正式上班之前，曾在一家公司當過練習生，上了許多歌唱、表演、樂理等課程，很充實但也第一次覺得自己怎麼這麼忙，在時間被壓縮的情況下，他很害怕自己沒有辦法跟家人、愛人好好相處，「那時覺得大家都很忙，要把握每次跟心愛的人相處的時間，才忽然覺得『哇~我真的很愛你們欸！』」於是將這番心情寫成了歌。不過他也強調，現在要兼顧上班和音樂人的工作，才知道什麼叫真正的忙。

龔敬文表示自己也曾想以音樂為生，但發現收入不穩定，加上父母也退休，他決定轉換方向，找到了正職工作，並進入了日商遊戲音效公司，開啟了音效師之路，「可以找到跟聲音相關的工作，真的是覺得蠻幸運的，在製作技術上也算是相輔相成所以學到很多音樂製作也通用的知識。」他表示，目前工作穩定，下班和假日就是做歌，不過也坦承創作量不比從前，笑說：「以前可以一個禮拜寫一首歌，現在可能要更久的時間，加上製作能力有所提升，想做的事情就更多，需要的時間也更多，也是這樣讓我暸解了同伴的重要。」

《欸我發覺我好愛你喔》封面。（索尼提供）《欸我發覺我好愛你喔》封面。（索尼提供）

《欸我發覺我好愛你喔》在街聲平台發表Unplugged Demo時，已獲得許多好評，被讚是失眠神曲；這首塵封10年的寶藏歌曲再次被發掘出來，他邀請阿蘭AC一起製作，整首歌前半維持原本的民謠氣味，字字句句十分誠懇，後半演唱和編曲進入搖滾高潮，帶起整體的氛圍。

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