不相信！張娜拉11年來登上「離婚最多次」女星

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕「凍齡女神」張娜拉堪稱近年史上「離婚最多次」的女演員，包括《命中注定我愛你》、《再一次 Happy Ending》、《Go Back夫婦》、《皇后的品格》、《VIP》再到《好搭檔》，11年來共「離」了6次婚。

張娜拉在《好搭檔》首度挑戰飾演離婚律師。（龍華電視提供）

張娜拉在《好搭檔》首度挑戰飾演離婚律師，幽默自嘲：「我也不知道為什麼一直在演離婚角色，我其實是喜歡愛情題材的故事。」坦言選戲重點在於劇情是否有趣，角色是否能跳脫以往。

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張娜拉憑《好搭檔》收放自如、情感細膩的演技，獲得2024年SBS演技大賞，更入圍2025年百想藝術大賞放送部門女子最優秀演技賞，再度證明實力派地位，今年下半年準備要籌拍第二季。

張娜拉坦言，接下《好搭檔》前曾與丈夫討論，對方給予大力支持，「所以憑藉這部戲受到大家喜愛，先生功不可沒！」她也感性提到，父親是她的好搭檔，「從我學說話開始，就一直看著爸爸演戲，夢想超越他。而在拍攝這部作品時，我聽到了一句話『你比我優秀』的稱讚，我真的非常感動，覺得人生目標完成。」

張娜拉在《好搭檔》手撕小三毫不手軟。（龍華電視提供）

在《好搭檔》中，張娜拉化身擁有17年資歷的離婚律師「車恩京」，她冷靜理性、目光銳利，一眼就能識破謊言，是律師界名副其實的「鐵血女魔頭」，卻在丈夫外遇、婚姻破裂後，驚覺長年忽略女兒的成長，另外在面對心機小三時，她也不手軟，火力全開怒嗆：「背叛這件事，只有零次和無數次！」霸氣回擊讓觀眾看得大快人心。

《好搭檔》將於7月15日起，平日晚間七點在龍華影劇台播出。

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