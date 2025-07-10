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GD來台「高科技展覽」備戰台北101！週邊商品先轟動

GD首爾場展覽前進台北101。（Creative MUT提供）GD首爾場展覽前進台北101。（Creative MUT提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓流王者「GD」G-DRAGON將於11日起，一連三天攻占台北小巨蛋，好消息是，GD展覽移師台北舉辦，時間將在17日至8月11日於台北101盛大展開，結合高科技藝術概念，同步販售韓國原廠週邊商品，要讓歌迷粉絲一次滿足。

GD首爾場展覽前進台北101。（Creative MUT提供）GD首爾場展覽前進台北101。（Creative MUT提供）

今年3月，GD在韓國高陽體育館展開盛大巡演，個人藝術展《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》同步推出，內容大量導入AI、即時全息影像（Hologram）、VR，以及Unreal Engine支援的次世代3D電腦動畫（CG）等尖端技術，完整詮釋G-DRAGON第三張正規專輯《Übermensch》（意即「超人」）的核心訊息，並以數位媒體藝術形式生動呈現其創作哲學。

《Übermensch》展覽於首爾僅展出短短10天，吸引超過5萬5000人參觀，門票開賣20分鐘全數售罄，週邊商品也於50分鐘內搶購一空，締造驚人的紀錄與話題熱度。

GD首爾場展覽同步販售周邊，讓粉絲手刀準備開搶。（Creative MUT提供）GD首爾場展覽同步販售周邊，讓粉絲手刀準備開搶。（Creative MUT提供）

本次展覽的亮點是觀眾可透過VR技術，沉浸式體驗G-DRAGON最新單曲《TAKE ME》的精彩演出，彷彿親臨舞台現場。此外，展覽還販售來自韓國原廠進口的週邊商品，預計推出限量大禮包購買活動，包括必入手的小花手燈及造型盆栽，鑰匙圈、睡袍、帆布袋、帽T、棒球帽等多項限定商品。

GD展覽期間：

2025年7月17日（四）－8月11日（一） 每日11:00－21:00開放（每小時一個時段）

地點：

主展覽會場：台北101 5F AMBI SPACE ONE

拍照打卡區：台北101 4F 中環花園

MD週邊販售區：台北101 1F 松智路（東門）

票價：NT$588

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