7月片單強勢上線！《絕命終結站》「最賣座」系列必看

〔記者鍾志均／台北報導〕MyVideo 7月重磅片單強勢上線！本月集結恐怖、真人版電影、動作、奇幻等多元題材，包括《絕命終結站 血脈》、神佐藤健主演改編同名人氣漫畫的《工作細胞》真人版電影，以及西班牙驚悚片《地下終劫站》等，爽片追不停。

《絕命終結站 血脈》驚悚登場。（MyVideo提供）

美國經典恐怖電影《絕命終結站 血脈》全球票房破2.84億美元（約台幣82億元），是6部系列電影中最賣座。片中主演理查哈蒙（Richard Harmon）飾演的刺青師遭磁振造影（MRI）儀器吸環致命，事實上這個橋段竟是由他本人親自發想，成為全片最具話題的死亡橋段之一。

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理查哈蒙表示自己主動向導演提案，角色擁有私密部位穿環，安排在MRI吸力爆表時被強力吸出，場面驚悚又充滿黑色幽默。他在訪問中笑說：「我跟導演提起時，他們竟然說他們也早就想到這件事了，那我們幹嘛不來真的？」最終這場戲在實拍與特效混合下完成，獲歐美媒體譽為「系列最具創意死法之一」。

《絕命終結站 血脈》驚悚登場。（MyVideo提供）

導演更透露，《絕命終結站 血脈》原定要找《絕命終結站2》的女主角金柏莉（A.J. Cook飾演）當驚喜彩蛋現身，由神秘驗屍官布魯沃斯引領她出場，作為致敬系列20週年的彩蛋橋段。

不過由於版權與劇情節奏考量，最終改為保留口頭致意，為未來可能的續作留下伏筆。但基於布魯沃斯已於《血脈》中完成角色告別，未來系列可能開啟新章節，金柏莉不排除在續集中正式回歸，外媒甚至大膽預測金柏莉可能接替布魯沃斯的「靈性領路人」角色，引導新一代逃脫命運的主角群。

佐藤健主演《工作細胞》真人版。（MyVideo提供）

除了《絕命終結站 血脈》、《星際爭霸戰：31區》、《工作細胞》、獨家播映的《地下終劫站》與《黑金亡命徒》，MyVideo 7月還有多部話題新片上線，相信全齡觀眾都能找到喜愛的作品。

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