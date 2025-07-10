《書卷一夢》飆愛奇藝冠軍！劉宇寧吻戲登熱搜 崩潰：當眾處刑

李一桐（右）跟劉宇寧在《書卷一夢》情感拉鋸開虐。（愛奇藝國際站提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕李一桐與劉宇寧攜手主演的古裝愛情劇《書卷一夢》穩居台灣愛奇藝國際站電視劇排行榜冠軍，2人劇中在命運與真心之間的情感拉鋸，讓網友形容就像是「刀子裡裹著糖，虐得讓人上頭」。最新劇情中，女主宋一夢為驗證劉宇寧所飾演的蒙面俠「離十六」是否就是七皇子南珩，毅然以匕首自傷，觸發劇本機制，即女主遇險時男主必定現身相救，南珩趕赴現場時來不及戴上面具，真實身份就此曝光，為接下來的情感衝突埋下伏筆。

導演郭虎在微博上發文表示，《書卷一夢》想討論的不僅是主角如何逃離劇情安排，更在於「怎樣看待我、改變我、成為真正的我；以及怎樣看待你、消除對你的固有偏見、看見真正的你。」這一主題隨著劇情推進，透過主角宋一夢與南珩的關係層層遞進逐步展開。

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李一桐（左）跟劉宇寧在《書卷一夢》有不少吻戲。（愛奇藝國際站提供）

劉宇寧曾在受訪時表示，他拍戲前總會問導演「有沒有吻戲」，並透露會這樣做只是希望事先有心理準備，這次在《書卷一夢》裡，他跟李一桐不僅有吻戲，而且還不少，光是前6集就出現3場，且全屬於劇本機制下的「強制吻」，讓觀眾忍不住把他的表情截圖做成迷因表情包，笑稱「南珩的每一個吻都寫著不情願」。

不過劇中也不乏真情吻戲，第16集的屋頂吻是宋一夢醉酒後表明自己心意，離十六輕輕摘下面具、遮住她眼睛深情一吻的浪漫時刻。這場戲的實景拍攝時，李一桐的衣服無預警爬入一隻蜈蚣，相關花絮還因此登上熱搜。

李一桐（左）跟劉宇寧在《書卷一夢》之間的情感拉鋸讓網友形容就像是「刀子裡裹著糖，虐得讓人上頭」。（愛奇藝國際站提供）

近日演員齊聚為《書卷一夢》宣傳造勢，一起觀看話題正熱的屋頂吻戲，劉宇寧頻頻害羞閉眼，隨後他連忙喊停並說：「讓演員看自己這樣的戲是很尷尬的，這是當眾處刑的感覺你知道嗎？我的媽啊！」王佑碩則在一旁笑說：「這該死的帽檐拿開啊！」

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