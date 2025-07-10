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馬國畢遭冒名提告！詐騙對話全曝光「賺爆50萬全是假的」

馬國畢遭不肖人士冒名詐騙報案提告妨礙名譽。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）馬國畢遭不肖人士冒名詐騙報案提告妨礙名譽。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕馬國畢驚傳身分遭詐騙集團冒用，不肖人士盜用他的名義進行「爆分賺錢」騙局，甚至製作偽造對話稱「國畢，這間大概可以爆50幾萬」、「我先幫你申請大額提領」等意圖博取信任騙財。馬國畢昨（9日）出面澄清「完全不認識此人」，更強調手機裡連遊戲App都沒有，為防止更多人受害已正式報案提告。

馬國畢實際翻出詐騙帳號「atg_9898」的造假對話紀錄，不肖人士打著「東山再起」、「幫馬國畢申請大額提領」等說詞，偽造馬國畢的LINE私訊截圖、影片截圖，誤導民眾相信他推薦某遊戲能快速爆分致富，不僅假扮馬國畢身份表示「可以爆50幾萬」」，更藉機誘騙投資企圖詐財。

不肖人士造假與馬國畢的Line對話紀錄，企圖誤導民眾相信能透過遊戲快速爆分致富。（組合照，翻攝自臉書）不肖人士造假與馬國畢的Line對話紀錄，企圖誤導民眾相信能透過遊戲快速爆分致富。（組合照，翻攝自臉書）

眼見遭冒名進行詐騙，馬國畢也火速到警局報案提告妨礙名譽，怒斥「完全不認識此人，更沒有所謂的贏50幾萬。」同時，馬國畢也嚴正發出聲明，「1、我的手機裡面沒有任何遊戲的App，2完全不認識此人atg_9898，3、更沒有所謂的贏50幾萬。」杜絕不實作假的內容，同時也提醒粉絲不要因此受騙，更感謝辛苦的警務人員。

其實，馬國畢2013年因沉迷棒球簽賭，一度欠下5千萬巨債導致妻離子散，至今仍有600萬元債務要還搬家工人，目前已經請辭搬家工人工作，在小馬創立的打工兼職平台「worky」找兼差，他透露每次工作收入約幾千元不等。至於還債進度，馬國畢曾在節目《醫學大聯盟》透露賺的都是小錢，因此目前仍剩600萬要還，感謝債主的包容。

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