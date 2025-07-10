「古裝版史密斯夫婦」相愛相殺 張晚意撒嬌追妻甜喊：得認主啊

張晚意（右）與王楚然在《柳舟記》首次合作，雙強男女主角設定獲好評。（東森提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕張晚意、王楚然主演古裝劇《柳舟記》，講述傲嬌的淮陽王「崔行舟」（張晚意 飾）和仰山寨主「柳眠棠」（王楚然 飾）先婚後愛，共同創立瓷坊，裡應外合守護邊關，彷彿「古裝版史密斯夫婦」。隨著兩人感情漸入佳境，崔行舟的真實身份卻意外曝光，昔日情分面臨考驗，迎來激烈的追妻火葬場。

張晚意先前與楊紫搭檔演出古裝劇《長相思》爆紅，而後與王楚然主演《柳舟記》合組人氣狂飆，成為新一代中國劇男神，加上他與合作的女星都頗具CP感，外界相當看好他的潛力。

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兩人首度合作，張晚意讚王楚然年輕貌美，卻又擔心對方高冷不好接近，實際接觸後才發現她的性格大咧咧、很好相處；王楚然則說看了張晚意過去的作品，氣質就像書生一般、很正直，卻從他身上感受到一些可愛的地方，展現出反差萌。

戲裡有不少名場面，談及最甜蜜的一場戲，張晚意說到他摔斷腿，負傷率兵去救王楚然的那一幕，「我腿受傷了、身份也暴露了，但這過程裡面我一直在追妻，腿傷了之後我就跑到她家，死皮賴臉的。有一場戲我就拽著王楚然說：『那也得認主啊』！」直言撒嬌無賴追妻的感覺很甜。

王楚然在《柳舟記》穿薄紗肚兜色誘張晚意，害他差點招架不住。（東森提供）

張晚意（左）與王楚然在《柳舟記》共浴，遭虧太保守。（東森提供）

此外，劇中也有幾場尺度較大的戲，王楚然害羞提及自己穿薄紗肚兜色誘張晚意，眼神撩人害他差點招架不住，張晚意霸氣回應：「那也沒什麼嘛，能播我就能接受。」，另一幕張晚意在泡澡，王楚然替他上藥卻被一把抱進浴桶，遭粉絲虧露得太保守，張晚意笑言：「（露太多）那就不能播了」！

《柳舟記》7/10起週一至週五晚間10點在東森戲劇40頻道全台首播。

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