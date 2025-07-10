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娛樂 最新消息

蘇晏霈爆乳白紗洩「完美曲線」 主動進攻直男超害羞

蘇晏霈（左）跟吳政澔兩人練就好默契，一起擺拍婚紗照。（民視提供）蘇晏霈（左）跟吳政澔兩人練就好默契，一起擺拍婚紗照。（民視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕蘇晏霈與吳政澔在民視八點檔《好運來》飾演的「樂軒CP」深受觀眾喜愛，甜蜜互動讓劇迷直呼：「根本從劇本裡走出來的戀人！」蘇晏霈為拍婚禮戲，再次披上婚紗，展現滿滿幸福感，蘇晏霈笑說自己已經成為「婚紗達人」，拍戲多年累積不少經驗，這次挑選婚紗更是快狠準。

蘇晏霈披婚紗美翻現場。（民視提供）蘇晏霈披婚紗美翻現場。（民視提供）

她表示：「我一進婚紗店，就能精準找到那一套本命婚紗，這件一穿上去，腰身跟肩線完美顯現，連我自己看了都覺得心動！」她認為這套婚紗讓她穿上就立刻進入角色，情感也更到位。

談到與吳政澔的搭檔默契，蘇晏霈虧他真的很直男，「戲裡的情侶戲幾乎都是我先主動，因為要讓他可以放鬆，不過正因為這樣，反而讓我每次都會忍不住害羞！」

蘇晏霈（右五）跟吳政澔（左四）在《好運來》迎接婚禮重頭戲。（民視提供）蘇晏霈（右五）跟吳政澔（左四）在《好運來》迎接婚禮重頭戲。（民視提供）

吳政澔也不吝稱讚蘇晏霈，「她真的很專業，每一場情緒戲都能自然帶動我的狀態，合作起來很舒服、也很安心。」這次穿上西裝，他也坦言自己特別有感覺，「雖然不是第一次穿，但搭配場景跟氣氛，真的有種重溫人生大事的感覺。」

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