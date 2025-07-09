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「學長辛苦了」 《火神》陳庭妮發文悼2勇消

女星陳庭妮（右）曾經在台劇《火神的眼淚》當中飾演消防員。（本報資料照，公視提供）女星陳庭妮（右）曾經在台劇《火神的眼淚》當中飾演消防員。（本報資料照，公視提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕新北勢新店區廣興橋昨（8）發生溺水意外，消防局第四救災救護大隊消防員及義消吳恩碩、張敬謙北勢溪執行搜救任務時，在攔沙壩激流中翻船落水，導致兩人殉職。曾經在台劇《火神的眼淚》當中飾演消防員的女星陳庭妮，今（9）也透過限時動態獻上敬意與哀悼。

陳庭妮在限時動態當中以黑底白字圖文寫下：「謝謝學長 RIP 辛苦了」並配上消防員與白色蠟燭表情符號，她也抒發自己的感覺：「這幾年來不知道發了幾次哀悼消防員的story，每次發文就代表又有學長（姐）要離開我們多麼沉重每次都懇望這是最後一次

女星陳庭妮（右）曾經在台劇《火神的眼淚》當中飾演消防員。（本報資料照，公視提供）女星陳庭妮（右）曾經在台劇《火神的眼淚》當中飾演消防員。（本報資料照，公視提供）

或許是劇中的角色讓陳庭妮明白消防員背後的情感與付出，她深有所感地指出，「消防人員的職責是在社會大眾有危難的時候啟動專業，使命必達的保護大家，而消防人員的安全當然也要由大眾一起守護，這才是雙向的

最後，滿懷悲傷與不捨的陳庭妮也不忘呼籲：危險的地方不要去，住宅警報器要裝，謝謝大家。

陳庭妮在限時動態發黑底白文悼念新店殉職勇消。（翻攝自IG）陳庭妮在限時動態發黑底白文悼念新店殉職勇消。（翻攝自IG）

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