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土城姊妹命案486先生二度發文 「你敢衝上前幫忙嗎」

土城日前傳出砍人案，兩名女子被砍後送醫不治。（翻攝自Threads）土城日前傳出砍人案，兩名女子被砍後送醫不治。（翻攝自Threads）

〔記者馮亦寧／台北報導〕新北市土城區一名46歲謝姓男子疑不滿日前違反家暴令時，妻子報警抓人，7日開車撞倒騎機車雙載的妻子、小姨子後，再持刀下車當街砍死姊妹，新北地檢署隔日依違反家庭暴力防治法及刑法殺人罪嫌，犯罪嫌疑重大，有逃亡、串、滅證及反履實施之虞，聲押禁見謝男；新北地院當晚近10時裁定謝男收押禁見。團購電商名人「486先生」對此事十分關切，今（9）二度發文，討論見義勇為與保護自己界線何在？

團購電商名人「486先生」對土城姊妹凶殺案十分關切。（翻攝自臉書）團購電商名人「486先生」對土城姊妹凶殺案十分關切。（翻攝自臉書）

486先生今日中午就發文表示震驚，並問：「在台灣殺人這麼容易？」稍早他二度發文，表示土城發生當街殺妻事件，讓人震驚又心痛，很多人在新聞下留言「怎麼沒有人出手幫忙？」讓他反思，如果人真的在現場，面對一個殺紅眼、手持利器的兇手：「你敢衝上前嗎」他也提供了幾個選項：（1）勇敢衝上去阻止他，不管後果、（2）拿手機報警+錄影，保留證據、（3）呼救、找其他人幫忙，自己不直接介入、（4）先遠離現場保護自身安全、（5）其他做法，並歡迎網友留言討論。

486先生進一步思考，「見義勇為與保護自己，界線在哪裡？」引發廣大網友深深思考，當自己面對危險時會是何種選擇？

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

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