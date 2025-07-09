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「全球最美」一晚被搭訕5次 NANA表明自身 韓男傻眼：說謊吧

NANA透露，曾經一晚被5個人搭訕。（翻攝自YouTube）NANA透露，曾經一晚被5個人搭訕。（翻攝自YouTube）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕曾獲封為「全球最美臉孔」的韓星NANA最近上節目，透露一個晚上曾被搭訕5次，經常被人要電話，如果出現有好感的對象，會非常積極讓對方知道。

韓國女團After School出身的NANA最近上節目被主持人問到，平常出門似乎都沒有特別喬裝。NANA笑說，其實這樣反而會被認為「長得很像NANA」。有一次她前往酒吧，被多達5個人搭訕，還有人以為她是日本人，透過翻譯軟體與NANA對話，NANA反問他：「你知道NANA嗎？」

NANA向搭訕男表明自己就是本尊。（翻攝自YouTube）NANA向搭訕男表明自己就是本尊。（翻攝自YouTube）

對方表示當然知道，結果等NANA表明是本尊時，搭訕男卻覺得她在說謊，直到旁邊的朋友搜了NANA的IG，相當吃驚，才發現原來本尊就在眼前，還忍不住飆了髒話，事後搭訕男也向NANA道歉。不過NANA透露，自己很坦蕩蕩的去夜店，只是玩著玩著身邊的人都是女生，笑說自己應該比較受女性歡迎。

NANA表明自己是本尊後，反而被對方說「說謊」。（翻攝自YouTube）NANA表明自己是本尊後，反而被對方說「說謊」。（翻攝自YouTube）

談到談戀愛的類型，NANA坦言自己會很積極，會明確讓對方知道自己喜歡他。若是對方明顯沒啥反應，NANA雙手一攤，滿臉不屑的說「有必要嗎？」認為世界上那麼多男人，如果只有單方面努力，雙方都會厭倦的。NANA演出的電影《全知讀者視角》即將在7月23日在台上映。

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