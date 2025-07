強尼戴普忍五年終於飆髒話 強調：老子會戰到最後一刻

強尼戴普出席自己執導的新作《Modigliani Three Days On The Wing Of Madness》倫敦首映會。(美聯社)

〔記者馮亦寧/綜合報導〕好萊塢男星強尼戴普(Johnny Depp)2020年指控《太陽報》稱他為「打老婆的人」,怒告誹謗結果敗訴,連帶慘遭《怪獸與鄧不利多的秘密》換角,5年過去,強尼戴普近日提起此事,仍滿腔怒火。

《怪獸與鄧不利多的秘密》原本邀請強尼戴普飾演「葛林戴華德」卻臨時被換角。(本報資料照,華納兄弟提供)

在《怪獸與鄧不利多的秘密》當中,原本邀請強尼戴普飾演「葛林戴華德」一角,沒想到才拍一天就遭開除,他的角色改由邁茲米克森(Mads Mikkelsen)接演。近日強尼戴普透露:「一切就像在瞬間嘎然而止,就在我拍電影的時候,他們說希望我辭演,我心裡的真心話是,『他們其實想逼我退休』」。

強尼戴普強悍說:有太多個我,你們殺不完的。(美聯社)

接著,強尼戴普飆粗口大罵「Fuxk you!」更表示:有太多個我,你們殺不完的,如果你以為能讓我受傷疼痛,那麼,就大錯特錯了。強尼戴普更認為自己被好萊塢排擠、拋棄、踢出局、徹底封殺,總而言之,在他眼裡,好萊塢對他惡意滿滿。

強尼戴普強調:「老子會戰到最後一刻」。(美聯社)

昨(8)強尼戴普出席自己執導的新作《Modigliani Three Days On The Wing Of Madness》倫敦首映會時,表示自己也是MeToo運動的無辜犧牲者,他認為自己不斷受到生活的打擊與折磨,但現在已經走出所有抹黑和爛事,也明白所有的事都無法輕鬆得到。強尼戴普強調:「老子會戰到最後一刻」,就算失敗頂多就是去加油站打工,他以前又不是沒做過。

