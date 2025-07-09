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娛樂 歐美

強尼戴普忍五年終於飆髒話 強調：老子會戰到最後一刻

強尼戴普出席自己執導的新作《Modigliani Three Days On The Wing Of Madness》倫敦首映會。（美聯社）強尼戴普出席自己執導的新作《Modigliani Three Days On The Wing Of Madness》倫敦首映會。（美聯社）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕好萊塢男星強尼戴普（Johnny Depp）2020年指控《太陽報》稱他為「打老婆的人」，怒告誹謗結果敗訴，連帶慘遭《怪獸與鄧不利多的秘密》換角，5年過去，強尼戴普近日提起此事，仍滿腔怒火。

《怪獸與鄧不利多的秘密》原本邀請強尼戴普飾演「葛林戴華德」卻臨時被換角。（本報資料照，華納兄弟提供）《怪獸與鄧不利多的秘密》原本邀請強尼戴普飾演「葛林戴華德」卻臨時被換角。（本報資料照，華納兄弟提供）

在《怪獸與鄧不利多的秘密》當中，原本邀請強尼戴普飾演「葛林戴華德」一角，沒想到才拍一天就遭開除，他的角色改由邁茲米克森（Mads Mikkelsen）接演。近日強尼戴普透露：「一切就像在瞬間嘎然而止，就在我拍電影的時候，他們說希望我辭演，我心裡的真心話是『他們其實想逼我退休』」。

強尼戴普強悍說：有太多個我，你們殺不完的。（美聯社）強尼戴普強悍說：有太多個我，你們殺不完的。（美聯社）

接著，強尼戴普飆粗口大罵「Fuxk you！」更表示：有太多個我，你們殺不完的，如果你以為能讓我受傷疼痛，那麼，就大錯特錯了。強尼戴普更認為自己被好萊塢排擠、拋棄、踢出局、徹底封殺，總而言之，在他眼裡，好萊塢對他惡意滿滿。

強尼戴普強調：「老子會戰到最後一刻」。（美聯社）強尼戴普強調：「老子會戰到最後一刻」。（美聯社）

昨（8）強尼戴普出席自己執導的新作《Modigliani Three Days On The Wing Of Madness》倫敦首映會時，表示自己也是MeToo運動的無辜犧牲者，他認為自己不斷受到生活的打擊與折磨，但現在已經走出所有抹黑和爛事，也明白所有的事都無法輕鬆得到。強尼戴普強調：「老子會戰到最後一刻」，就算失敗頂多就是去加油站打工，他以前又不是沒做過。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

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