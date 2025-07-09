彭佳慧耳朵突然出狀況 緊急就醫找出病因

彭佳慧擔任公益大使。（雅文基進會提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「金曲歌后」彭佳慧受邀擔任雅文兒童聽語文教基金會「一塊幫幫忙 支持聽損兒早療助學計畫」公益大使，身為歌手，她演出時需要戴耳機，整場演唱會下來也會不舒適，因此格外能體會聽損小朋友戴助聽器的一些情況。

她為聽損兒發聲，也分享自己的耳朵前陣子才出問題，小巨蛋演唱會前發現自己唱歌時耳朵會痛，並出現耳鳴症狀，當時曾緊急就醫檢查，不過醫生說她的聽力非常好，甚至能聽到一般人聽不到的頻率，可能是壓力太大。

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彭佳慧擔任公益大使。（雅文基進會提供）

記者會現場也首度播映彭佳慧與孩子們一同拍攝的公益影片，彭佳慧分享拍攝當下的感動，坦言原先擔心孩子們是否能清楚表達，但實際相處後大大改觀：「他們的表達能力和一般孩子一樣清楚，而且超級聰明！」她還提到和小朋友曜語的可愛互動，發現曜語的助聽器和她舞台上使用的監聽耳機十分相似，當下便蹲下來說：「這就像阿姨唱歌用的耳機呢！」

拍攝結束後，彭佳慧還特別拍下自己的耳機傳給曜語，寫道：「曜語，這是Julia阿姨的耳機，跟你的一樣喔！阿姨很開心可以認識你，希望很快再見到你喔！」親切互動流露出她對孩子的疼惜與真誠，也讓這場公益行動更添溫度。

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