晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

彭佳慧耳朵突然出狀況 緊急就醫找出病因

彭佳慧擔任公益大使。（雅文基進會提供）彭佳慧擔任公益大使。（雅文基進會提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「金曲歌后」彭佳慧受邀擔任雅文兒童聽語文教基金會「一塊幫幫忙 支持聽損兒早療助學計畫」公益大使，身為歌手，她演出時需要戴耳機，整場演唱會下來也會不舒適，因此格外能體會聽損小朋友戴助聽器的一些情況。

她為聽損兒發聲，也分享自己的耳朵前陣子才出問題，小巨蛋演唱會前發現自己唱歌時耳朵會痛，並出現耳鳴症狀，當時曾緊急就醫檢查，不過醫生說她的聽力非常好，甚至能聽到一般人聽不到的頻率，可能是壓力太大。

彭佳慧擔任公益大使。（雅文基進會提供）彭佳慧擔任公益大使。（雅文基進會提供）

記者會現場也首度播映彭佳慧與孩子們一同拍攝的公益影片，彭佳慧分享拍攝當下的感動，坦言原先擔心孩子們是否能清楚表達，但實際相處後大大改觀：「他們的表達能力和一般孩子一樣清楚，而且超級聰明！」她還提到和小朋友曜語的可愛互動，發現曜語的助聽器和她舞台上使用的監聽耳機十分相似，當下便蹲下來說：「這就像阿姨唱歌用的耳機呢！」

拍攝結束後，彭佳慧還特別拍下自己的耳機傳給曜語，寫道：「曜語，這是Julia阿姨的耳機，跟你的一樣喔！阿姨很開心可以認識你，希望很快再見到你喔！」親切互動流露出她對孩子的疼惜與真誠，也讓這場公益行動更添溫度。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中