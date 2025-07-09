接棒館長？ 鍾明軒發片宣布「再赴中國」

鍾明軒今發新片表示自己還要再去中國。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕百萬YouTuber鍾明軒2024年2月到中國旅行時，說出「我真的很喜歡這地方」。之後他上百靈果Podcast節目時，提及自己會以「Chinese cultrue」（中華文化）向外國友人解釋自己，引爆爭議。鍾明軒今（9）日發新片，並強調自己忍了一年才決定拍片，更宣布自己要再赴中國。

鍾明軒上百靈果Podcast節目時提及自己會以「Chinese cultrue」（中華文化）向外國友人解釋自己，引爆爭議。（翻攝自YouTube）

鍾明軒以「謝謝你們的民主」為題發文，表示他忍了一年才決定拍出這支影片，因為當時的網路風氣跟氛圍「是那種不管我說什麼，都是錯的」，鍾明軒更指出自己被貼上「中國統戰」標籤，一夜之間更成為全民公審對象。

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鍾明軒更指出自己被貼上「中國統戰」標籤，一夜之間成為全民公審對象。（翻攝自臉書）

「我被退訂、罵滾回中國、被誤會、被取消合作，甚至出現輕生念頭。原本我以為，沉默可以讓一切過去，但原來，沉默只會讓謠言更肆虐。」，鍾明軒在影片中剪輯了多位曾經評論過他的網紅，並表示：「這不是我想要的民主，也不是我曾經相信的進步。所以，這次我選擇把故事講清楚。講完就講完，不要再來煩我了。」

鍾明軒直言：不希望有中國的東西的話，離開地球可能比較適合。（翻攝自臉書）

鍾明軒在影片中直言：這世界上與中國有關的東西太多，不希望有中國的東西的話，離開地球可能比較適合。他也透露自己再赴中國的地點將是西南邊陲貴州省銅仁市江口縣雲舍村，因為當地的「純樸感」打動他，同時也認為，「或許這種純樸才是中華文化真正的底氣」。

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