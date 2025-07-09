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青農業配中國拼多多遭出征 2網紅霸氣拒合作「羞辱台灣人？」

Debbie（左）與林柏賢面對拼多多合作邀請，以截然不同的處理態度，呈現出大相逕庭的結局。（組合照，Debbie提供，翻攝自IG）Debbie（左）與林柏賢面對拼多多合作邀請，以截然不同的處理態度，呈現出大相逕庭的結局。（組合照，Debbie提供，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國電商平台「拼多多」近日積極拓展台灣市場，透過社群投放廣告、與台灣網紅合作等方式，試圖擴大品牌聲量，不過許多立場鮮明的網紅在收到合作邀約後火力全開，包含「台派網紅」Debbie、YouTuber艾琳皆以「我台獨」直球拒絕。反觀，「青農網紅」林柏賢卻因接下拼多多業配引爆網友怒火，質疑他倡議在地農業卻幫血汗平台背書，完全是在打臉初衷。

Debbie上月透露遭中國拼多多找上門，她公開信件內容以開價200元人民幣（約824元台幣），要求製作1支短影音掛上連結為期一週，並且得先交件審核。然而，Debbie直接被這誠意欠奉的邀約給惹毛，爆氣回絕狠嗆「請問Reels報酬人民幣200還包含購買產品費用是在羞辱台灣人嗎？建議您可以先做功課，找出不是台獨份子的網紅再寄公版邀約信，比較不會浪費時間。」相當霸氣。

無獨有偶，YouTuber艾琳同樣收到拼多多的公版合作邀約信，她亦搬出政治立場強硬回擊，「不好意思我台獨份子，感謝你的邀請。」2人不僅明確表態主張，同時更獲得許多台灣網友、粉絲的力挺與支持，意外圈粉無數。

反觀，「青農網紅」林柏賢以「西部農場」為名經營社群爆紅，不過近日因接下拼多多業配意外引爆網友怒火，遭質疑倡議在地農業卻幫血汗平台背書，完全是在打臉初衷、雙重標準。各方輿情連日狂炸，林柏賢最終親上火線認錯道歉，不過卻被發現與多名網友對槓再掀質疑聲浪。

相較之下，Debbie與YouTuber艾琳皆於第一時間拒絕拼多多業配，更硬氣表態立場「我是台獨」，激起台灣網友一片讚爆聲浪；對此，Debbie昨（8日）更透露，事發後已有許多台灣品牌主動洽談合作，興奮直喊「我最喜歡台灣製的了！」與林柏賢現況形成截然不同的強烈對比，更有網友將2者做比較並嘲諷「人家拒絕了更紅，接了的卻反而翻車。」

林柏賢的風波也引發支持者內部分裂，有人選擇諒解並認為「他沒惡意只是沒想太多。」不過，也有許多粉絲難掩失望感嘆，「從頭到尾以為他是在打造理想農業生活，結果最後還是走向商業化」。整起事件不僅挑戰本土創作者的價值選擇，也再次掀起台灣民眾加以防範任何會被中國伸出觸手的敏感神經，風波是否就此落幕，仍有待持續觀察。

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