前男團成員偷超市零食避不見面 驚成通緝犯

港星阮民安為香港前男子組合E-kids成員之一，也曾與跳舞歌唱組合Bro-5合作推出歌曲。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕港星阮民安為香港前男子組合E-kids成員之一，也曾與跳舞歌唱組合Bro-5合作推出歌曲。今年6月在土瓜灣一家超市偷取價值144港幣（約新台幣535元）的零食、飲料，遭港警依涉嫌竊盜罪逮捕，今（9）日案件開庭，阮民安並未到案說明，檢警發出拘捕令，慘成通緝犯。

阮民安偷竊的零食。（翻攝自臉書）

還原事發過程，上月18日阮民安偷竊超市零食包括可樂、糖果、餅乾、魚皮花生共11件食品後，因行為可疑遭警方盤查，才發現他身上的零食尚未付款，隨即依涉嫌竊盜罪逮捕他，並在他身上發現一張非本人持有的信用卡。

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阮民安事後雖然解釋自己並未偷竊，更表示信用卡是代替友人保管，然而今日開庭他卻人間蒸發，被列為通緝犯。

阮民安過去也曾因「在網路發表煽動他人憎恨政府言論及挪用籌款」被封鎖帳號。（翻攝自臉書）

早在2019年6月香港爆發「反送中」事件時，阮民安就曾多次在社群上記錄港警暴行，後來甚至被封鎖帳號。港警也以「在網路發表煽動他人憎恨政府論及挪用籌款」等理由指控他涉嫌觸犯煽動及洗黑錢罪刑。

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