圤雪湊熱鬧邀律師評時事 仙塔SAFE柯文哲落賽原因在此

（左起）情色教主雪碧、律師蘇奕全、網紅推手圤智雨在Podcast暢談時事。（本報合成圖，翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「網紅推手」圤智雨聯手「情色教主」雪碧推出Podcast節目《圤雪BS》，找來網紅律師蘇奕全上節目，談到網美律師「仙塔律師」李宜諪涉嫌詐團案件，蘇奕全斷言「不會有事啦，不然她早羈押了」，接著又談到柯文哲，此時，蘇奕全更預言：柯文哲落賽了。

網紅「仙塔律師」李宜諪。（翻攝自IG）

擁有超過22萬粉絲的仙塔律師，因涉前捲入靈骨塔詐騙案，遭檢警約談以70萬元交保。圤智雨問蘇奕全，「律師現在也有分派系嗎？仙塔律師算哪一種？」蘇奕全表示很多人都說她翻車之類，但從有經驗的老律師角度來看，「翻車一次不會擔心的，翻好幾台車不差這一台了啦」。錯愕的圤智雨忍不住問：「所以你覺得她不會有事？」蘇奕全直言：「本來就不會有事啊，不然她早羈押了，現在也不是沒有在地檢羈押，其他律師的台南那一批不就被羈押了嗎」，蘇奕全甚至認為交保出來講難聽一點其實也沒有差。

請繼續往下閱讀...

臺北地方法院今（8日）審理京華城案，傳喚在押被告前台北市長柯文哲。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

蘇奕全以台中地面師詐騙為例，認為從一開始有事，一押就是一票到底，那個才叫有事，「只要能出來的，基本上我們都沒問題」。圤智雨繼續追問，「照你這樣講柯文哲現在都沒有出來是不是就中了？」蘇奕全神秘一笑說：「這個就落賽了嘛！不然他怎麼出不來」。

律師蘇奕全預言柯文哲落賽了。（翻攝自臉書）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法