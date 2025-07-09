X JAPAN團長Yoshiki心理狀況糟 曝：醫師要我決定是否退休

X JAPAN團長Yoshiki是日本傳奇音樂人，他身兼鋼琴家、指揮家、詞曲作家、編曲家、音樂製作人於一身。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕X JAPAN團長Yoshiki是日本傳奇音樂人，他身兼鋼琴家、指揮家、詞曲作家、編曲家、音樂製作人於一身，他也是X JAPAN的鼓手。今（9）凌晨Yoshiki在社群發文，表示自己已經返回日本，更曝光自己的健康問題。

Yoshiki今日將在「Yoshiki頻道」進行直播談論美麗與健康相關話題，他也曝光自己現在的心理健康狀況相當糟糕。他也說，醫師目前正在強迫他做出選擇，決定自己究竟是要繼續當鼓手還是退休？神秘兮兮的透露今晚將說出更多細節。

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醫師目前正在強迫Yoshiki決定自己究竟是要繼續當鼓手還是退休。（翻攝自X）

Yoshiki因為慢性疼痛，加上手指產生灼熱感，去年10月接受了第3次頸部手術，這次也如同先前的手術，在頸椎中植入人工椎間盤，手術非常成功。今年5月2日，他也在社群上發布自己的目標是在夏季以鼓手的身分回歸，不過Yoshiki也不確定自己是否能做到。

對於Yoshiki的回歸，粉絲充滿期待，紛紛留言：「無論你做什麼決定，我都會支持你」、「這是一個艱難的決定，但經過Yoshiki深思熟慮後做出的決定，我們所有粉絲都會支持他」、「歡迎回來」、「一切都交給Yoshiki吧」。

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