白敬亭冰塊肌藏很深 有緣人才看得到

白敬亭在IG發了很多悠閒的度假照片。（翻攝自白敬亭IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星白敬亭是出了名的健身愛好者，還被粉絲暱稱為「白舉鐵」，最近正在河北阿那亞度假的他，今天一口氣在社群網站上傳了18張度假照片，但有一張穿著海灘褲、裸著上半身站在水中露出冰塊肌的性感照卻藏很深，有緣人才看得到。

白敬亭（右）、章若楠因主演《難哄》爆紅。（翻攝自微博）

白敬亭演活了純愛偶像劇《難哄》的「桑延」一角，專情浪漫又寵女友的形象深植人心，《難哄》今年2月播出期間，他一個月就漲粉30萬，成為純愛戲劇男神，一舉一動都受到粉絲的關注。

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白敬亭正在阿那亞度假。（翻攝自白敬亭IG）

看白敬亭悠閒度假的模樣，粉絲都想飛過去陪他。（翻攝自白敬亭IG）

為了和粉絲拉近距離，藝人都會經營社群網站，白敬亭在微博、IG、小紅書都有帳號，今天（9日）晚上6點他的新戲《正常防衛》要在愛奇藝播出，播出前他在IG和小紅書分別上傳了18張人在阿那亞度假的照片，提醒粉絲關注他的新戲。

白敬亭健身有成，腹部全是冰塊肌。（翻攝自白敬亭IG）

只是眼尖的粉絲發現，同樣發了18張照片，白敬亭在IG發的照片卻藏了一張裸著上半身、站在水裡、露出讓人眼睛視線無法移開的冰塊肌照片，但因為夾在18張當中，只有有緣人才看得到。結果有粉絲把這張性感照傳到他的小紅書，寫著 「大大方方的哥」，引起粉絲一陣騷動，直問照片是在哪兒發的，也有粉絲直接說，「晚上6點不要放過這個白敬亭！」還有人約他：「哥，晚上一起追劇」，完美達到宣傳新戲的效果。

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