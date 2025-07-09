啦啦隊正妹Wendy辣曬白色比基尼 前胸後背都看光

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters正妹「Wendy」辣曬比基尼照。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕中信兄弟啦啦隊Passion Sisters正妹「Wendy」林宛璇平時都會透過社群紀錄，與粉絲大方分享日常生活，近日她曬出一系列身穿白色比基尼度假的照片，讓許多粉絲都覺得太辣了！

Wendy的白色比基尼十分性感美麗。（翻攝自IG）

穿著白色比基尼的Wendy透露，自己和啦啦隊的好朋友一起到宜蘭度假，更大肆稱讚住的民宿是她「目前去過最美包棟民宿」，不但非常新，而且設備齊全應有盡有。Wendy穿的白色比基尼設計非常特殊，白色繫繩繞頸設計搭配胸前挖洞，完美展現出Wendy的美乳，背後更是大露背，前後的性感一次全秀。

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Wendy簡直是天使與魔鬼集一體的化身。（翻攝自IG）

這套泳裝除了成功展示Wendy窈窕曲線，下半身的泳褲設計也小藏心機，泳褲是提高的綁帶設計，就算站在泳池裡也能讓一雙雪白長腿顯得更長。開心的Wendy忍不住露出甜美微笑，簡直是天使與魔鬼集一體的化身。

Wendy比基尼照曝光後大批粉絲瘋狂按讚。（翻攝自IG）

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