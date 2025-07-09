靖娟小黃帽交通安全計畫 今年邀徐佳瑩代言

靖娟基金會「小黃帽交通安全計畫」，今年邀徐佳瑩（左一）代言。（靖娟基金會提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕根據統計，交通事故傷害是兒少死因第一位，且近4年未滿12歲的兒童交通事故死傷人數已近3.6萬人，靖娟基金會今（9）日開記者會，執行長許雅荏說明，自2021年開始推動「小黃帽交通安全公益計畫」，4年觸及逾10萬兒童，今年邀請金曲歌后徐佳瑩擔任代言人，號召民眾一起守護孩子安全回家。

靖娟基金會董事羅孝賢表示，今年小黃帽交通安全計畫聚焦於學區風險，呼籲政府針對視線死角、標線設計與車速管理進行優化，教育介入亦不可偏廢，韓國將交通安全教育納入學校的正規教育體系，讓兒童從小就學習正確的交通安全知識，並強制每年實施一定時數的道安教育，成功有效降低兒童事故發生率。

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根據事故分析資料顯示，兒童在道路環境的判斷錯誤比例偏高，以兒童行人作為第一當事人的交通事故中，多數肇因集中於穿越道路時未注意左右來車，或未依標誌或標線穿越道路，顯示風險辨識能力極需提升。

徐佳瑩在宣導影片時，與兒童一同練習「駕駛要停等、行人不衝出、馬路專心過」三口訣，搭配動作引導，加深記憶。徐佳瑩分享，她回家後馬上教小孩這套口訣，發現孩子很快就學會，證明簡單的方式最有效，也提醒家長就是孩子最重要的榜樣，無論是等紅綠燈、走斑馬線，或注意來車，每個舉動都是身教。

「小黃帽交通安全教育計畫」4年已培訓129位交安種子講師，深入校園授課近2400堂，並製發超過5.5萬份交安教育素材，包含教材包、繪本與遊戲書，供親子共學與教師教學使用，已累計服務超過10萬名兒童。

悠遊卡公司董事長林志盈表示，悠遊卡公司特別為靖娟基金會量身打造一款「小黃帽交通安全3D悠遊卡」，作為這次募款獨一無二的贈品，讓交通安全的觀念深植於日常生活之中，讓一張卡片的價值，不只是支付，更是陪伴與守護。

許雅荏說明，計畫透過教材與志工教學，獲得教師回饋肯定，幫助孩子將交通安全內化於日常行為，強化自我保護能力，即日起至9月2日，民眾可至全家便利超商櫃台投下零錢，或透過全家手機APP捐款，或購買聯華食品推出的「寶咔咔小黃帽公益包」，以支持交通安全教育，這次活動募集善款將全數用於提升交通安全教育推廣。

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