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娛樂 日韓

LE SSERAFIM「夢幻聯動」蔡依林！百萬網友嗨翻了：當台北場嘉賓嗎

LE SSERAFIM公開挑戰「Jolin」蔡依林新歌《Pleasure》。（翻攝自IG）LE SSERAFIM公開挑戰「Jolin」蔡依林新歌《Pleasure》。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕夢幻聯動！韓國女團LE SSERAFIM即將在下禮拜來台開唱，沒想到來台前竟先公開挑戰「Jolin」蔡依林新歌《Pleasure》，讓粉絲又驚又喜，連蔡依林都留言「Kawaii」（卡哇依）。《Kawaii》剛好也是LE SSERAFIM找來星野源製作的新歌。

蔡依林親自回應LE SSERAFIM。（翻攝自IG）蔡依林親自回應LE SSERAFIM。（翻攝自IG）

LE SSERAFIM今（9日）驚喜在官方IG上分享大跳蔡依林新歌《Pleasure》的影片，至截稿前僅發布4小時時間，就已經有125萬人觀看，按讚數也高達11萬。網友紛紛表示，「這什麼夢幻聯動」、「嚇死，會不會跟蔡依林一起Challenge」、「蔡依林你要不要出來跟妹妹們跳一下」、「最愛韓團跳最愛偶像的舞」、「國際蔡不是說假的」。

由於LE SSERAFIM即將在7月19、20日在林口體育館連唱兩天，網友也好奇蔡依林是否有機會擔任LE SSERAFIM台北場的嘉賓，台韓兩大歌手是否會同台，令人相當期待。值得一提的是，LE SSERAFIM過去就曾經跟許光漢一起跳《UNFORGIVEN》的CHALLENGE，引起熱烈討論。

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