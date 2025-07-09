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娛樂 最新消息

瀧澤秀明VS.AKIRA！子弟兵IMP.首登小巨蛋 尬LDH雙男團

瀧澤秀明的子弟兵以及AKIRA的師弟將在「Trendy Taipei BOOM 台北小巨蛋」演出。（翻攝自X、寬宏藝術提供）瀧澤秀明的子弟兵以及AKIRA的師弟將在「Trendy Taipei BOOM 台北小巨蛋」演出。（翻攝自X、寬宏藝術提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕年度音樂潮流盛事「Trendy Taipei BOOM 台北小巨蛋」將於9月5日至9月7日盛大舉行，其中9月7日（日）限定的Trendy Taipei J-POP NIGHT陣容正式公開，瀧澤秀明創立的公司TOBE旗下男團IMP.首度來台演出就將站上小巨蛋，令人期待。

IMP.。（寬宏藝術提供）IMP.。（寬宏藝術提供）

PSYCHIC FEVER。（寬宏藝術提供）PSYCHIC FEVER。（寬宏藝術提供）

日本LDH娛樂集團旗下三大人氣代表EXILE傳奇成員AKIRA、BALLISTIK BOYZ與PSYCHIC FEVER將同台演出。AKIRA憑藉戲劇與音樂雙棲的高人氣，此次將以SOLO身分首度站上台北小巨蛋舞台，展現獨特個人魅力；BALLISTIK BOYZ與PSYCHIC FEVER則以高強度唱跳表演見長，結合嘻哈、街舞與R&B等元素，勢必嗨翻全場。

BALLISTIK BOYZ。（寬宏藝術提供）BALLISTIK BOYZ。（寬宏藝術提供）

「BEYOOOOONDS」超越少女組。（寬宏藝術提供）「BEYOOOOONDS」超越少女組。（寬宏藝術提供）

女團陣容同樣亮眼，來自早安家族的BEYOOOOONDS超越少女組將以全方位的舞台演出征服全場，@onefive則由櫻花學院畢業生成員組成，舞台風格個性十足，透過大舞台呈現加倍Power的魅力。此外，Z世代創作才女Kawanishi Natsuki川西奈月將以療癒透明系嗓音，為演出增添溫柔色彩，成為整場表演的點睛之筆。

@onefive。（寬宏藝術提供）@onefive。（寬宏藝術提供）

「Kawanishi Natsuki」川西奈月。（寬宏藝術提供）「Kawanishi Natsuki」川西奈月。（寬宏藝術提供）

Trendy Taipei J-POP NIGHT不僅是一場音樂演出，更是J-POP文化魅力的大集結，七組藝人輪番登場，打造史無前例的日系音樂饗宴。演出將於9月7日（日）晚間6點在台北小巨蛋舉行，票價為新台幣3980、3680、3280、2880、1880與800元共六種，7月17日（四）中午12點全面開賣，更多詳情可洽主辦單位寬宏藝術官方網站及社群專頁。

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