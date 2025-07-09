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前主播薛楷莉被控假藉喬債「A走前男友420萬」 出庭辯：被設計陷害

前主播薛楷莉被控詐欺前男友420萬元，今到台北地院開庭。（記者張文川攝）前主播薛楷莉被控詐欺前男友420萬元，今到台北地院開庭。（記者張文川攝）

〔記者張文川／台北報導〕前主播薛楷莉被控於2022年得知當時的邱姓男友有債務糾紛，便佯稱賴姓友人認識幫派份子，可以幫忙「喬」，但需要420萬元的介紹費及處理費，邱男交付現金給薛，之後卻全無下文，事後查證才知受騙，怒告遭薛詐騙，台北地檢署今年4月依詐欺罪起訴薛楷莉，台北地院今開庭。

前主播薛楷莉被控詐欺前男友420萬元，今到台北地院開庭。（記者張文川攝）前主播薛楷莉被控詐欺前男友420萬元，今到台北地院開庭。（記者張文川攝）

告訴人邱男的委任律師當庭指出，薛楷莉有美國護照，目前在美國工作，建請法官斟酌是否將薛女限制出境；薛楷莉回稱確實如此，她是單親媽媽，在美國兼2份護理師工作，她為了證明自己清白，在暑假機票最貴時，專程飛回台灣開庭，因此她絕對不會逃亡。

薛楷莉說，她的未成年小孩暫交給美國朋友照顧，她今晚就要飛回美國；且她最近的新工作須通過3個月試用期才能排假，希望下次庭期能安排在9月下旬或之後，法官定10月1日下午開庭，當日將傳訊證人並辯論。

前主播薛楷莉被控詐欺前男友420萬元，今到台北地院開庭。（記者張文川攝）前主播薛楷莉被控詐欺前男友420萬元，今到台北地院開庭。（記者張文川攝）

薛楷莉是留美碩士，早年因曾被力捧為明星主播，卻因2002年被爆料狂刷日本富商德原榮玉的信用卡上百萬元，史稱「削凱子」事件，使她名聲大受影響，離開主播台，目前擔任護理師。不料2022年間又發生詐騙男友疑雲。

檢警調查，薛楷莉於2021年至2022年間與邱男交往同居，期間得知男友有債務糾紛，便於2022年2月向邱說，賴姓女友人認識幫派人士，可透過她幫忙處理債務糾紛，但須支付420萬元處理費和介紹費。

邱男同月25日至銀行提領420萬元現金，帶回住處交給薛楷莉，薛女將裝錢的手提包帶到另一家銀行，並向警方申請護鈔送至民權東路某電視台大廳，營造有將錢交付給賴女的假象。

邱男指控，之後他每次向薛問起糾紛的處理進度，薛總是藉故拖延，邱男最終透過關係聯繫上賴女，賴女卻一問三不知，邱才知薛根本沒付錢喬事，始知上當受騙，報警處理。北檢今年4月依詐欺取財罪起訴薛，並建請沒收420萬元。

今庭訊時，薛楷莉否認詐欺，供稱她沒有向邱男佯稱喬事、代為交錢，也沒有經手錢事，她認為是遭到邱男設計陷害，邱男請她拿東西到電視台，她不知道包包裡面裝錢，她依邱男的交代在電視台大廳等30分鐘，沒人來就把包包帶回家還給邱男，豈料事後竟被控詐欺。

檢方和薛都聲請傳喚告訴人邱男、大安警分局安和派出所當時的護鈔員警作證，法官將發函分局詢問護鈔員警身分及連絡方式，並調取當天的行車紀錄器、秘錄器影片，和電視台大廳的對內監視器影像。

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