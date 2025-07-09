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娛樂 最新消息

Snow Man加入第十位成員 隊長岩本照暖心送驚喜禮物

《與Snow Man同行》將在7月27日於Disney+上線。（Disney+提供）《與Snow Man同行》將在7月27日於Disney+上線。（Disney+提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本現今最具人氣的男團「Snow Man」首度推出專屬旅遊實境節目，甚至驚喜宣布「第十位成員」的加入，引發熱議。

Snow Man由岩本照、深澤辰哉、渡邊翔太、阿部亮平、宮館涼太、佐久間大介、向井康二、目黑蓮、Raul，後三人在2019年才加入，他們最後以9人體制在2020年主流出道，出道5年紅透半邊天，是日本最具人氣的男團，銷量破百萬已經是日常。

他們與Disney+合作推出《與Snow Man同行》（Travelling with Snow Man）節目，將暫別鎂光燈與人群，展現在舞台之外，只有彼此才懂的默契與情感。節目拍攝歷時數週、橫跨日本多地，記錄Snow Man成員一路向北前往北海道的旅程，他們沿途欣賞壯麗風景並品嚐難忘的在地美食。

第一集將從沖繩展開，成員們享受夏日海灘時光、一起烤肉放鬆，旅途中還有他們的「第十位成員」AI機器人Tabi隨行，捕捉每一個精彩瞬間。成員們還收到來自隊長岩本照送的驚喜禮物，令人期待。《與Snow Man同行》將在7月27日於Disney+上線，台灣也看得到。

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