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娛樂 最新消息

筋肉系AV女優引退前被騙光積蓄 含淚宣布「再拚一年」

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名「筋肉系」AV女優竹內有紀今年1月才宣布將在年底引退，豈料，近日卻爆出她遭電話詐騙，身上積蓄全被騙光，導致原定的海外留學計畫被迫暫緩，為了彌補流失的錢財，她即將開啟「瘋狂發片模式」，並宣布引退計畫延期一年。

竹內有紀遭騙光畢生積蓄，宣布「再拚一年」。（翻攝自IG）竹內有紀遭騙光畢生積蓄，宣布「再拚一年」。（翻攝自IG）

據日媒《ABEMA TIMES》報導，竹內有紀近日到泰國拍攝實際節目，並在節目上宣布，原訂在今年12月31日引退，但是因為遇到一些事情，決定延後1年，嚇壞現場來賓。

至於為何會延遲1年引退，竹內有紀解釋，與先前被詐騙的事件有關。她透露，當時詐騙集團冒充成警方，稱她涉嫌捲入金融犯罪，對方不僅明確講出她的個資，更輪番出示偽造證件、逮捕令，她心急之下信以為真，便聽從對方指示，將名下多個帳戶存款轉到指定帳戶。

儘管遇到如此重大的打擊，竹內有紀仍樂觀表示，「沒有錢的情況下退出，實在太不甘心了！我決定再拚一年，賺夠錢之後再結束職業生涯。」

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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