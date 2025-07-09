網紅仙塔律師駁名媛飯局說 絕口不提1點網起疑

網紅「仙塔律師」發聲明駁斥外界謠言。（本報資料照，翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕涉嫌勾結詐騙團體，遭檢警搜索約談，雖然仙塔律師在社群網站發文駁斥與詐團認識，但近日週刊又爆料她與富商貼臉合照，並經常出入高級飯局、與空軍中尉交往。今（9）仙塔律師發長文駁斥，強調自己的男友是科技業人士，兩人已有共同未來規劃，但獨漏與富商貼臉拍照做出回應。

仙塔律師回應媒體，她的男友從事科技相關事業，且雙方自2024年起穩定交往，亦有結婚規劃。她駁斥「空軍中尉交往說」更否認「每月贈送精品」。另外，仙塔律師也解釋她出國的行程大多為陪伴家人，但家人行事低調，不願公開露面，更強調「從未公開家人或長輩之面容」。

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仙塔律師對「富二代追求」、「男友身分」、「貴婦餐敘」、「事務所關門」一一提出說明。（本報資料照，翻攝自臉書）

針對所謂「貴婦邀請餐敘」一說，仙塔律師解釋為朋友間普通聚會。原本對於外界的「指教」她都選擇沉默，沒想到現在竟連累家人、朋友，她才決定親自澄清。仙塔律師對「富二代追求」、「男友身分」、「貴婦餐敘」、「事務所關門」逐項說明，更表示事務所與房東已完成續約，運作一切正常。

仙塔律師聚餐時與一位男性合照，看似熟識。（翻攝自YouTube）

但她解釋了一切，卻未對富商貼臉照提出說明與解釋，因此有網友提出疑問，表示週刊報導她與富商貼臉拍照，那位男性究竟是誰？和仙塔律師又有何關係？仙塔律師則尚未針對這點做出回應。

【仙塔律師回應全文】

針對近日媒體不實報導，實情如下：

關於個人與感情狀況：本人男友從事科技相關行業，雙方自2024年起穩定交往，並已有結婚規劃，與報導所述之「空軍」身份毫無關聯，更無「每月贈送精品」之情事。本人出國行程多為陪伴家人，家人知悉我的社群媒體帳號皆為公開帳號，基於低調考量，不願公開露面，因此我從未公開家人或長輩之面容。為陪同因健康因素提早退休的母親出國散心，或參加國外就讀之弟弟的畢業典禮，竟被有心人士曲解為奢華浮誇，與事實嚴重不符。

關於聚會報導：報導提及之「貴婦邀請餐敘」，實為朋友間的普通聚會，合影屬常態，卻遭斷章取義，刻意扭曲事實。特別是提及文華東方米其林餐宴一事，係由友人王小姐邀請本人參加，到場後發現該飯局竟冒用本人名義邀請他人，且王小姐本人未到場。事後出現不實報導，本人已向《鏡週刊》發函澄清，相關報導方隨後下架。

關於不實傳言：本人身邊並無任何追求者，相關摯友皆知悉此事，近期為何會有如此誇張的謠言，更令我百思不得其解。此外，更有謠言稱本事務所已關閉，實屬無稽之談。本人近日才與房東續簽租約，事務所仍維持原有地點正常營運。

近日媒體未經當事人查證，擅自刊登不實報導，嚴重損害本人名譽。本人對此類不負責任的報導行為表示強烈譴責，並要求相關媒體立即停止不實報導，公開更正並致歉，以正視聽。

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