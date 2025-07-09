直男feel來了！床戰男客戶急否認：我才不是gay

《關於性》譜寫兩名直男大叔「性奇遇」，楊岡納洛伊斯（左）與托比約恩哈爾雙雙榮登影帝。（海鵬提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕柏林金熊獎得主達格約翰豪格魯德（Dag Johan Haugerud）的「性愛夢三部曲」序曲《關於性》（SEX），講述兩位主角是從事煙囪清潔工的已婚直男大叔，不約而同經歷了超展開的「性奇遇」。

「性愛夢三部曲」三部電影皆獨立成篇，且圍繞慾望、認同與對自由的渴望展開，《關於性》探索「性」與「性傾向」議題，剖析當代生活中，圍繞性與性別而生的各種界線與壓力，反思慾望、自由、性別與身分認同的寬廣定義。兩位已婚異性戀男主角率直談論煩惱、親密經驗與所思所想，互相打氣，為影片的狡黠對白注入溫暖明朗、幽默可愛的氣質，為三部曲鋪下一個令人回味無窮的開端。

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《關於性》直男大叔托比約恩哈爾（右）懷疑人生奪影帝。（海鵬提供）

《關於性》由挪威兩大影帝楊岡納洛伊斯（Jan Gunnar Røise）、托比約恩哈爾（Thorbjørn Harr）主演，導演豪格魯德不僅為他們量身打造劇本，更讓他們在片中扮演傳統以男性為主、帶點神祕氣息的「煙囪清潔工人」，作為挑戰男性自我認知的角色背景。兩人皆因片中精湛演出，雙雙榮登西班牙瓦拉多利影展影帝寶座。

楊岡納洛伊斯飾演的角色與其他男子發生性行為，但不認為自己是同性戀；托比約恩哈爾則夢見男女通吃的性感搖滾巨星大衛鮑伊（David Bowie），他意識到自己在鮑伊的曖昧眼神中，竟成了女性，讓他不禁開始懷疑自己的人生與性傾向。

托比約恩哈爾回想接拍電影時，曾問導演：「你真的確定要我來演這個角色？」他剖析：「在這部電影裡，我表現出某種真實，但卻不完全理解到底是什麼的情感。這種狀態我認為是好的。我的角色長時間陷於思索之中，所以作為演員的我，也理應對整個狀況感到迷惘。這個角色原本可以用更好理解、更具備女性特徵的方式表現，但我們刻意選擇了另一個方向」。

除了要表現出角色「腦內小劇場」的演技大挑戰，托比約恩哈爾說，片中他最喜歡的是兩位男主角之間能敞開心扉談論彼此人生困惑與現狀的友誼。他說，大家常說男性不擅長表達自己的情感，「但只要我們願意，其實是可以的」。哈爾自認演出《關於性》後深受「啟發」，並呼籲：「希望更多男性來看這部電影」。

《關於性》挪威影帝楊岡納洛伊斯意外初嘗同性快感，回家和妻子分享奇遇，卻換來婚姻危機。（海鵬提供）

另一位男主角楊岡納洛伊斯飾演的煙囪工人角色，則是一次工作出班後與男性客戶看對眼、「感覺來了」就與對方發生性關係，「我對這角色的理解本來是比較強悍一點，但在拍攝過程中，我發現自己愈來愈脆弱，也陷入更多困境。這種轉變其實很酷。」

《關於性》揭煙囪工為新人帶好運都市傳說，影帝楊岡納洛伊斯自己卻鬧婚姻危機，愁苦枯坐路邊。（海鵬提供）

有趣的是，片中楊岡納洛伊斯因老婆無法釋懷他外遇，導致婚姻陷入危機，他因此在街頭愁眉苦臉陷入沉思，卻巧遇一對剛成婚的新人上前要求合影，原來煙囪工人在挪威的「都市傳說」中，會帶給新婚夫妻好運，對照角色自身的遭遇，帶著一絲諷刺的幽默。《關於性》即將於本周五（7／11）上映。

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