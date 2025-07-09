海底撈店員問吃飽了嗎？「老濕姬」一聽傻了：根本沒上菜

米砂笑曝吃海底撈險被當奧客。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber米砂過去以「老濕姬」形象走紅，頻道訂閱數一度逼近百萬，然而2022年她突然宣布「回歸社會」投入上班族生活，隔年3月更坦言「不做網紅了」，讓不少粉絲感到惋惜。雖然退出YouTube圈，她仍常在社群分享日常，8日就透露一段吃海底撈的荒謬經歷，掀起討論。

米砂說，最近去海底撈用餐，點了滿桌的菜，沒想到等了20分鐘，桌上卻空空如也，只能一直吃小菜充飢。更誇張的是，店員竟然走過來問：「你們吃飽了嗎？還需要加點嗎？」

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米砂海底撈空等20分鐘沒上菜。（翻攝自IG）

聽到這句話，米砂當場愣住，無奈回應：「我⋯我根本沒吃到東西。」店員也嚇了一跳，連忙說：「我我我去幫妳看一下。」她自嘲，這20分鐘裡感覺自己就像「只點鍋底狂吃小菜的死奧客」，無奈喊話：「但誤會啊⋯我點了2800元的菜都還沒上啊！」最後，店員送上一盤肉向她致歉，米砂並未生氣，反而笑看整件事。

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