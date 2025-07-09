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娛樂 最新消息

EXID Hani坦承身心出問題 捲未婚夫醫療疏失「婚事無限延期」

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團EXID成員「Hani」安喜延原預計2023年9月要和醫師男友梁在雄舉行婚禮，不料男方開設的精神科醫院卻爆出多起患者死亡的醫療重大疏失，導致婚禮無限延期。Hani近日難得上節目透露目前婚事進展，更坦言在經歷此事後，她的身心也飽受折磨。

Hani原本預計前年9月要和醫師男友梁在雄舉行婚禮，不料男方開設的醫院爆出多起疏失，導致婚禮延期。（翻攝自IG）Hani原本預計前年9月要和醫師男友梁在雄舉行婚禮，不料男方開設的醫院爆出多起疏失，導致婚禮延期。（翻攝自IG）

Hani近日於節目《吳恩永的療癒宿舍》中素顏現身，狀態明顯比先前憔悴許多，她表示自己的個性本來就很在意外界看法，近年來又經歷酸民攻擊、未婚夫的醫療疏失等挫折，讓她一度疑似罹患憂鬱症，對任何事都只想逃避，甚至有尋死念頭。不過挫折也讓她學到，「人生不是自己能掌控的，當發現自己無法選擇發生在身上的事時，想要掌控人生的心情自然就放下了」。

目前Hani與未婚夫的婚禮仍在無限延期中，但她堅定地表示，願意與對方一同面對人生挫折，不過未來兩人是否仍會步入婚姻，仍有待觀察。

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