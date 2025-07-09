抖音騙人？ 才否認周杰倫入駐今開通帳號

昨傳出抖音以9位數金額高價邀請天王「周董」周杰倫入駐。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕昨傳出抖音將以9位數金額高價邀請天王「周董」周杰倫入駐，抖音官方立刻否認，表示「只是謠言」。但今（9）周杰倫卻開通抖音，並在「抖音大明星」發布官宣影片。不過，周杰倫的抖音帳號使用官方二次元IP形象，名字、頭像都是「周同學」化身，認證身分也如先前所說「歌手」。

周杰倫的抖音帳號使用官方二次元IP形象，名字、頭像都是「周同學」化身。（翻攝自抖音）

「周同學」開通帳號後，3小時毫無作品上傳，但粉絲人數卻直逼400萬，再度創造傳奇，也帶旺周杰倫概念股漲價。周杰倫母親葉惠美、經紀人楊峻榮等人實控的港股巨星傳奇（06683）今早股價一度翻倍，最高達到12.86港幣（約新台幣47.77元），午後成交逾34億港幣（約新台幣128億元）。

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「周同學」開通帳號後3小時吸粉直逼400萬。（翻攝自抖音）

先前2020年5月，快手宣布與杰威爾音樂達成版權合作，獲得周杰倫全部歌曲及MV短影音平台授權，用戶可免費收聽歌曲、欣賞MV，創作者也能使用相關素材。隔月周杰倫正式入駐快手，開通第一個中文社交媒體帳號，其帳號亦使用「周同學」。

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