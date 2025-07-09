喜劇圈都是怪人？ 賀瓏認了「內心渴望病態的追求」

捲入感情風波、遭薩泰爾切割的喜劇演員賀瓏，近日罕見現身薔薔主持的Podcast節目《薔栗膠》。（翻攝自YT）

〔記者侯家瑜／台北報導〕捲入感情風波、遭薩泰爾切割的喜劇演員賀瓏，近日罕見現身薔薔主持的Podcast節目《薔栗膠》，在節目中坦言單口喜劇人的心境與心理狀態，語出驚人：「在台灣講單口比較有成績的人，大家都有點生病的感覺。」

節目中談及喜劇工作者的內在動機與渴望認同，賀瓏表示，表演單口本質上是一種病態的追求，「我們就是把這樣病態的事情視為目標、理想」，但也直言自己被這樣的狀態吸引，覺得「這件事很有魅力」。

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對此，薔薔也直言無法接受這樣的模式，認為「我要你們笑，才證明我好笑」，這種思維本身就讓人感到奇怪，「我自己認為，會到一個地方，去試笑話，講笑話給別人聽好不好笑的人，我就覺得很奇怪了，這代表我今天需要得到認同，我要你們笑，才會確認這東西是好笑的，所以我才說，我打死都不會去，因為我今天好不好笑，是由我自己決定，而不是觀眾或聽眾。」

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