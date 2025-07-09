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娛樂 最新消息

陳柏霖舊愛是最強小三 偷情賭場大亨「上位失敗」下場超慘

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星陳柏霖與女友庭瑄愛情長跑13年，今天爆出動念結婚，時間點可能落在今年10月底到年底之間。值得一提的是，這段感情之前，陳柏霖最為人所知的戀情即是混血名模「Mandy Lieu」劉碧麗，兩人分手後，女方改愛已婚的賭場大亨周焯華，因此被封為「最強小三」。

陳柏霖（左）曾交往混血女模Mandy Lieu。（資料照，明報提供）陳柏霖（左）曾交往混血女模Mandy Lieu。（資料照，明報提供）

Mandy Lieu是美國、馬來西亞混血，因精緻臉蛋受關注，過去曾和陳柏霖、李澤楷等人傳緋聞，2014年搭上「洗米華」周焯華，短短5年內，替男方生了3女1子，這段戀情之間，陸續出現多名競爭者，直至2019年傳出Mandy Lieu收下11.8億天價分手費，之後卻又爆復合，關係令人霧裡看花。

Mandy Lieu（左）分手後，改愛賭場大亨周焯華。（資料照）Mandy Lieu（左）分手後，改愛賭場大亨周焯華。（資料照）

然而，男方全家上下都力挺元配陳慧玲，Mandy Lieu遲遲等不到名份，心灰意冷之下，決定帶小孩定居英國，展開全新生活；周焯華則被指控，創立及指揮犯罪集團、洗錢及開設非法賭場等289項罪名，被判處18年有期徒刑，全案9位被告須繳約248億港幣（約新台幣1028億元）罰金。

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